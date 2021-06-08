有沒有意思從LINE訊息就知！三跡象顯示「他已經看上妳」
現代男女交往，彼此互留如LINE通訊軟體帳號保持聯絡，可說是認識的第一步。日本網站「愛カツ」最近就分享一篇文章，分析男方哪些訊息，很可能是代表對女方是真的有意思。
現象一：透露好意
男人的思考說好聽是理性，說難聽比較一板一眼，很少會有「相處愉快」這種曖昧的訊息。在碰到「本命」的女性，男性反而是很容易直接示好，如丟出「今天髮型很適合喔」、「你穿那件衣服很好看呢」，讓女方察覺到他有在注視著妳。如果想要確定狀況，也先以曖昧的方式回應，放長線觀察看看。
現象二：找尋共通點
有時男生會傳「我今天如何如何」、「之前在某某看到的那個啊」這種好像沒什麼頭緒的話，這類訊息很可能是男性在利用這些話題，想瞭解女方的興趣嗜好，看能不能與自己串起共通話題。也可以藉由藉由這些訊息的內容，判斷對方為了這個話題，事先做過多少功課。看起來越是事前努力查過資料，那麼有意思的機率自然就越高。
現象三：頻繁的傳訊息
對自己真正喜歡的女性，男生會顯得特別饒舌。一方面除了想認識對方，一方面也想讓對方瞭解自己的優點，並且期待女方會做出些什麼反應。有時內容還會特別詳細，例如突然開始講起自己的工作如何，為此在LINE上打了長篇大論，這都顯示男方有意思的徵兆。
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