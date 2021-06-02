臉書慶祝同志驕傲月 推彩虹限定虛擬替身貼圖

為慶祝6月同志驕傲月，臉書旗下應用程式將陸續推出多款限定特效，包含專屬品牌標誌、彩虹限定虛擬替身貼圖及Messenger濾鏡特效等，Instagram上則有多元性別主題貼圖與彩虹漸層主題標籤等。

臉書（Facebook）發布新聞稿說明，與德國柏林藝術家合作，以繽紛色彩打造同志驕傲月限定FacebookApp上的品牌標誌，象徵勇敢、樂趣、自信與真誠的意象。

臉書另推出多款同志驕傲月主題的客製化虛擬替身貼圖，讓用戶發文時可選擇期間限定的背景主題，與親友通話時也可運用Messenger的濾鏡特效。

此外，Instagram攜手3位國際LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒）插畫家，合作推出一系列多元性別主題貼圖，包含非常規性別、無性戀、跨性別和性別流動等。

Instagram並再度與美國同志平權團體GLAAD合作，更新LGBTQ+族群的熱門主題標籤，例如#genderfluid、#pridefamily、#gayvisibility，當用戶在限時動態使用這些主題標籤，限時動態的外框將變為彩虹色系，讓LGBTQ+多元的聲音與表達能更被大眾看見。

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