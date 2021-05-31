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做成人影片超賺！實況主爆料：2個月收入多過Twitch直播10年

聯合新聞網 / 綜合報導
Alinity（右）透露自己在情色平台收入相當可觀。圖／取自DEXERTO.COM
Alinity（右）透露自己在情色平台收入相當可觀。圖／取自DEXERTO.COM

進入網路化時代，各種直播平台崛起，不少年輕人喜歡透過直播賺錢，若在情色平台直播，收入更是會再翻倍。一名擁有130萬粉絲的國外Twitch實況主Alinity爆料，她在情色平台2個月的收入比在Twitch直播10年的收入更多。

根據DEXERTO.COM報導，Alinity近日與另一名實況主播Mizkif通話，被問及她最近開立情色平台帳號，每月收入是否有增加的問題，Alinity雖然回答得相當含糊，不過她坦言「比我在Twitch上賺到的多太多！」

Alinity表示，她無法透露自己每月收入，不過她表示，她在情色平台直播2個月的收入，比她在Twitch直播10年的收入更多。據統計，該平台排名前0.2％的人，每月收入約3萬美元（約等於新台幣828萬）。

Alinity強調，每個工作都有它的市場，她不是為了賺錢而錄製影片，而是因為她喜歡才會製作影片。

Twitch 直播 主播

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