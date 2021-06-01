快訊

【幼教亂象多／上】「補習班幼兒園」鑽漏洞塞紅包求生存 為何政府查不到

「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

FBI與Have I Been Pwned合作 擴大查詢外洩密碼情況的來源資料

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：pcgamer
圖片及資料來源：pcgamer

資安分析師 Troy Hunt 建置的查詢是否外洩密碼的資料庫「Have I Been Pwned」（HIBP），使用者只要輸入 Email 就能立刻檢查是否個資外流。據國外媒體報導，HIBP 與 FBI 美國聯邦調查局宣佈合作，未來 FBI 查獲的外洩密碼資料將會匯入到 HIBP 網站裡，供全球使用者查詢。

圖片及資料來源：pcgamer
圖片及資料來源：pcgamer

Have I Been Pwned（HIBP）是資安分析師 Troy Hunt 在 2013 年建立的網站，在 2019 年 6 月中旬 Hunt 曾宣布計劃出售 HIBP，但沒有合適對象，因此 Troy Hunt 在 2020 年 8 月宣布希望將 HIBP 開源。

近日 Microsoft 微軟旗下非營利機構 .NET 基金會宣布 HIBP 成為 .NET 基金會的第一個開源培育專案，採用 BSD 3-Clause 開源專案授權條款，並將原始程式碼公布在 GitHub 上。

此外，Troy Hunt 透露 FBI 與他接洽合作，未來 FBI 調查活動發現的外洩密碼也將加入到 HIBP 資料庫中，雙方合作展現公部門與私人機構合作打擊網路犯罪的決心，也提升 HIBP 的資料庫品質，使用者們則是題在更短時間內查到自己的帳號是否有資安問題。

圖片及資料來源：pcgamer

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

FBI 資安 個資

延伸閱讀

Facebook超過五億個資外洩！「Have I been pwned?」查詢你的帳號是否在受害名單

《犯罪手法系列6－刑案偵訊室》：FBI傳奇犯罪剖繪專家的誕生

傳統驗證落伍了！ 《毀滅戰士》認證機制 清光敵人證明自己不是機器人

「串門子」群聚風暴再擴大 新增4例都與這家燒烤店有關

相關新聞

做成人影片超賺！實況主爆料：2個月收入多過Twitch直播10年

進入網路化時代，各種直播平台崛起，不少年輕人喜歡透過直播賺錢，若在情色平台直播，收入更是會再翻倍。一名擁有130萬粉絲的國外Twitch實況主Alinity爆料，她在情色平台2個月的收入比在Twitch直播10年的收入更多。

小男孩賣寶可夢卡為重病愛犬募款 竟收到寶可夢公司寄來大禮

美國8歲男童克萊曼的愛犬布魯斯罹患嚴重的狗傳染病，治療費用將近700美元。克萊曼出售自己最心愛的寶可夢卡片以籌得布魯斯的醫藥費。最後竟意外收到寶可夢公司的大禮。

FBI與Have I Been Pwned合作 擴大查詢外洩密碼情況的來源資料

資安分析師 Troy Hunt 建置的查詢是否外洩密碼的資料庫「Have I Been Pwned」（HIBP），使用者只要輸入 Email 就能立刻檢查是否個資外流。據國外媒體報導，HIBP 與 FBI 美國聯邦調查局宣佈合作，未來 FBI 查獲的外洩密碼資料將會匯入到 HIBP 網站裡，供全球使用者查詢。

手機一摔螢幕竟開始播「恐怖電影」？ 網友嚇：要爆炸了！

現代智慧型手機方便，什麼事幾乎都能靠手機解決。不過手機螢幕普遍不耐摔，容易造成損傷。最近就有一位日本網友，因為手機不慎摔到，結果竟然出現了令人意想不到的畫面，令許多網友嘖嘖稱奇。

臉書、IG可隱藏按讚數 更聚焦分享內容

社群平台臉書（Facebook）宣布，從今天起用戶在Instagram及臉書平台將可以選擇隱藏動態消息中所有貼文或個人貼...

IG新功能可隱藏讚數 交用戶做決定

Instagram即將推出「隱藏按讚數」的功能。隱藏按讚數功能其實前年就已推動測試版本，IG老闆莫賽里認為，過往很多研究都指出使用社群媒體與抑鬱、焦慮心理狀態有相關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。