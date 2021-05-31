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小男孩賣寶可夢卡為重病愛犬募款 竟收到寶可夢公司寄來大禮

聯合新聞網 / 綜合報導
8歲男童賣心愛的卡片籌措家裡狗狗的醫藥費，最後收到寶可夢公司寄來的禮物。圖／取自youtube
8歲男童賣心愛的卡片籌措家裡狗狗的醫藥費，最後收到寶可夢公司寄來的禮物。圖／取自youtube

美國8歲男童克萊曼（Bryson Kliemann）的愛犬布魯斯（Bruce）日前罹患犬小病毒（parvo，嚴重的狗傳染病），治療費用將近700美元（約合新台幣19000元）。克萊曼出售自己最心愛的寶可夢卡片以籌得布魯斯的醫藥費。最後不僅收到各界善款，還意外獲得寶可夢公司的大禮。

狂熱的寶可夢鐵粉克萊曼體認到爸媽無法負擔布魯斯的醫藥費，但不想失去最親愛的夥伴，決定賣掉珍藏已久的寶可夢卡：「我知道每個人都喜歡寶可夢卡，所以我決定出售這些卡片。」

克萊曼的媽媽將克萊曼在街頭上賣卡片救狗的照片放到網路上，並製作一個籌集800美元（約合新台幣22000元）的募款頁面，最後獲得超過了5000美元（約合新台幣130000元）善款。布魯斯接受治療後順利出院跟他最好的朋友克萊曼團聚。

克萊曼為愛犬付出的一切引起美國華盛頓州寶可夢公司員工的注意。他們送給克萊曼一套市面難尋的寶可夢卡，還附上一封感謝信寫著：「嘿，布萊森，你為了救狗狗而賣卡片的故事讓我們很感動，送你這些卡片當作你賣掉卡片的補償。」

克萊曼表示很開心幫助了布魯斯：「我很高興布魯斯回家了，我為自己感到驕傲。我跟兄弟姐妹現在常和布魯斯一起玩。」

美國媒體wsls報導，克萊曼募款活動籌得的多餘善款，將用於支付維吉尼亞州西南部其他生病寵物的醫療費用。

寶可夢 募款

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