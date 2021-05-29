手機一摔螢幕竟開始播「恐怖電影」？ 網友嚇：要爆炸了！

現代智慧型手機方便，什麼事幾乎都能靠手機解決。不過手機螢幕普遍不耐摔，容易造成損傷。最近就有一位日本網友，因為手機不慎摔到，結果竟然出現了令人意想不到的畫面，令許多網友嘖嘖稱奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一位日本網友「sofs72」在twitter分享，表示他媽媽最近在掃除時，不小心摔到原本放在口袋裡的手機。結果這一摔，讓手機的液晶螢幕嚴重受損。

sofs72一查看，發現手機螢幕呈現斑駁狀，還發出暗藍色的光，上頭的字幾乎都看不太清楚，好像什麼恐怖片的場景一樣，讓他忍不住哀號。寫著「請輸入密碼」的畫面，更像是一旦輸入了什麼，就會有鬼怪跑出來一般。

其他網友看了，紛紛表示「這也太慘」、「好恐怖好恐怖」、「輸錯密碼會爆炸嗎」、「死亡遊戲要開始的氣氛」、「安卓6.66」、「笑了」、「輸錯密碼會被電擊、噴毒瓦斯」、「左邊其實有點像滿開的夜櫻」、「挺帥的」、「夏天到了啊」、「我覺得這可以賣高價耶」、「已經變成藝術了」、「墮入到冥界了」。

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