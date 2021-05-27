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臉書、IG可隱藏按讚數 更聚焦分享內容
社群平台臉書（Facebook）宣布，從今天起用戶在Instagram及臉書平台將可以選擇隱藏動態消息中所有貼文或個人貼文的按讚數統計，藉此更聚焦在分享的內容上。
臉書在官方新聞室發文指出，已在Instagram平台上針對隱藏按讚數的功能測試一段時間，觀察是否能舒緩使用者在Instagram上面臨的壓力。
根據用戶及專家的意見回饋，臉書發現，隱藏按讚數雖然對某些人有幫助，卻也對其他人造成困擾，尤其當人們通常用按讚數來判斷哪些是熱門內容，因此臉書決定把選擇權交給用戶。
以iOS版本為例，想要隱藏按讚數的Instagram用戶可以到「設定」的「隱私設定」，從「貼文」選項中開啟或關閉「隱藏按讚人數和觀看次數」的功能。用戶也可以在分享貼文前決定是否隱藏按讚數，或在貼文分享後隨時隱藏或顯示。未來數週臉書也將啟用相關控制功能。
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