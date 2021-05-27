IG新功能可隱藏讚數 交用戶做決定

Instagram即將推出「隱藏按讚數」的功能。隱藏按讚數功能其實前年就已推動測試版本，IG老闆莫賽里認為，過往很多研究都指出使用社群媒體與抑鬱、焦慮心理狀態有相關，這項功能讓用戶能避免比較心理。但網紅發業配文的商業行為需要呈現按讚數，未來新功能將讓用戶自己決定要不要隱藏。

避免讚數影響心情

根據《英國廣播公司》報導，IG近期將推出隱藏按讚次數的功能，IG老闆莫賽里興奮表示，雖然功能推出花了比預期還長的時間，但這項功能會大幅改善用戶的使用心理健康，避免使用者產生比較心理，並防止用戶花太多時間鑽研社群媒體互動，只為了尋求更多讚數。

隱藏按讚數功能的開發其實已好幾年，針對社交媒體使用、用戶心理健康、用戶年紀影響心理健康等級等此類論文研究多如牛毛，而IG前年也就在部分地區推出隱藏按讚數功能的測試版本，只是在疫情期間，這項功能的開發便後延。

網紅需要按讚數

不過，並非所有用戶都會對這項新功能感到滿意，據《科技咀嚼網》報導，作為網紅或是粉絲專頁的用戶肯定不會喜歡隱藏讚數，他們的商業行動與讚數密不可分，也有一些知名人士（體育明星、影視明星、政治人物等）需要顯示按讚數，才能估算他們的社群影響力或商業價值。莫賽里對此表示，IG推出的版本將取決於用戶自主決定要不要顯示按讚數。

此外，之前抖音與IG都討論到推出「13歲以下少年的應用版本」，而低年齡用戶使用社群媒體的議題讓專家「很擔憂」，原因是年齡層越低的用戶，心理健康更為軟弱，他們可能因社群互動產生負面情緒、錯誤的情感寄託等。而莫賽里澄清，目前這項計畫羽翼未豐，由於年齡審核還是技術難點，短期內不可能推出。

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