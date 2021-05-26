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素昧平生的異國男女相戀 緣起一段不到15分鐘Youtube影片
澳洲女子坎南（Anitha Kannan）2年前在Youtube上傳了一段11多分鐘的短片，述說自己社交焦慮症的心路歷程，當時的她萬萬沒想到，這段影片竟讓她和遠在英國的男子查默斯（Ian Chalmers）締結良緣，兩人今年還將迎接愛的結晶誕生。
英國廣播公司BBC報導，查默斯（Ian Chalmers）看到Youtube推薦坎南拍的影片深受感動，決定錄製一段影片回應坎南。之後兩人開始頻繁的以電子郵件、電話聯繫，感情迅速升溫，直到去年11月疫情仍在大流行期間，坎南不辭危險的飛到英國，並在初次見面的那天就決定和查默斯住在一起。
查默斯認為兩人的相遇機率只有「百萬分之一」。他從不理解社交焦慮的困擾也無法想像患者的痛苦。但當時看到坎南的影片，「只想讓她振作起來、讓她重展笑顏。」
坎南表示收到查默斯的影片讓她很開心。去年兩人初次相見時花了一個半小時克服緊張的情緒，隨後化學作用很快在兩人之間滋長，決定長相廝守，即使坎南因為疫情的關係，至今仍沒親自見到查默斯的父母。
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