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Google Search排名算法要改了！不再針對支援AMP格式網頁加權

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布從今年5月之後將使非AMP (Accelerated Mobile Pages)格式網頁內容也能納入優先搜尋結果，並且強調判定結果將會以網頁瀏覽體驗為重，Google表示接下來將從今年6月開始的網頁搜尋排名開始實施新演算法，意味日後網頁即便採AMP格式也無法在搜尋排名獲得額外加權。

Google從2015年開始推廣AMP網頁格式，標榜讓網頁速度能以更快速度載入，同時也能讓網頁存取效率提升。而為了鼓勵更多內容業者採用AMP格式，Google更讓搜尋服務能針對採用AMP格式網頁提供額外加權，使得採用AMP格式設計網頁能更容易出現在搜尋結果前位。

由於不少內容都是透過Google Search搜尋取得，因此在Google大力推廣AMP格式時，不少內容業者紛紛跟進採用AMP格式設計網頁，甚至出現完全以AMP格式要求設計，藉此在Google Search搜尋結果獲得更高加權結果，但整體使用體驗卻不佳的情況。

因此，Google在去年宣布將不再以AMP格式作為主要判定方式，而將回歸以網頁使用體驗作為排名加權依據，並且讓未採AMP格式設計網頁也能被納入加權，藉此避免內容業者為了追求更前面的搜尋排名，造成網頁內容使用體驗不佳情況。

未來Google Search、Google News等服務都不會再以採AMP格式設計網頁作為優先判定標準，強調AMP格式依然是重要技術應用，但日後會更看中整個網頁內容使用體驗調整搜尋結果排名加權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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