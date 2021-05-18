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臉書竊聽用戶對話？公共政策總監：完全的迷思

中央社 / 台北18日電

外傳臉書可能透過用戶裝置的麥克風來錄製及分析對話，藉此找出關鍵字投放廣告。臉書公共政策團隊總監沙特菲德（SteveSatterfield）今天否認此事，直言這是「完全的迷思」。

社群平台臉書（Facebook）今天舉辦亞太區隱私政策媒體線上說明會，分享如何改革及優化隱私政策、保護用戶資料，包含臉書如何設計產品以保護隱私、為什麼個人化廣告及隱私不會互斥、隱私相關政策等。

媒體提問，有用戶懷疑臉書會錄製與分析音訊對話，找出關鍵字來投放個人化廣告；沙特菲德回應，臉書不做這件事情，這是「完全的迷思」，臉書不會竊聽人們的對話來讓他們觀看廣告。

他說，隱私是臉書所有產品與服務的核心，臉書在不同領域專家，包含數據保護、隱私法、安全、介面設計、工程、產品管理及公共政策的協助下，將隱私控制納入所有產品中。臉書隱私團隊也努力將隱私保護的觀念，納入產品開發流程中的每個環節。

為協助用戶保護帳號，臉書也推出許多帳號安全工具，包含帳號安全檢查、雙重驗證、端對端加密等，並確保第三方應用程式也會為用戶的資料安全負責。

臉書 Facebook

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