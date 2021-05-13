Sony更新虛擬空間社群服務「PlayStation Home」名稱專利持有時間
Sony近期在歐盟地區重新更新「PlayStation Home」名稱專利持有權，並且將持有時間延長至2028年1月10日，或許暗示Sony可能再次推出相同名稱服務。
PlayStation Home是Sony從2005年投入開發，並且在2008年第一季正式釋出，當時主要是讓PlayStation 3平台用戶能藉由3D虛擬空間進行探索、交流，但後續因為始終無法吸引眾人使用，因此在2014年3月陸續終止亞洲，以及北美、歐洲地區內容更新，並且在2015年正式停止服務。
不過，Sony稍早更新PlayStation Home名稱專利，並且將持有時間延長至2028年1月10日，雖然有可能只是Sony將此名稱專利持有時間延長，避免被他人註冊持有，但也有可能代表Sony準備重新推出相同名稱服務，並且在PlayStation 5平台推行。
類似服務，包含Facebook在內業者也藉由虛擬實境方式打造線上互動空間，因此若Sony未來仍計畫推出以PlayStation Home為稱的線上社群服務，或許也會結合虛擬實境應用，甚至可配合新款PlayStation VR頭戴裝置使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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