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憂影響兒童身心 美檢察官決抵制IG

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國司法界40州檢察官聯合發出公開信，呼籲臉書CEO放棄推動13歲以下的IG計畫。（Pixabay）
美國司法界40州檢察官聯合發出公開信，呼籲臉書CEO放棄推動13歲以下的IG計畫。（Pixabay）

美國法律界希望兒童不要太早用IG（Instagram）！美國44州檢察官10呼籲臉書CEO祖克柏不要推出13歲以下兒童的IG版本。他們認為，近年來青少年身心焦慮、負面情緒比例升高，都可能與使用社群時間上升有關，因此希望深為母企業的臉書放棄計畫，以免過早影響兒童身心發展。

13歲以下尚未準備好

根據《半島電視台》報導，美國境內40州，再加上美屬哥倫比亞、波多黎各、關島與北馬利安納群島的檢察官聯合發出聲明，呼籲臉書CEO祖克柏，放棄旗下社群軟體IG將要推出13歲以下使用版本的計畫。

他們認為社群軟體對於兒童的身心靈與情緒發展都會有不好的影響，對於兒童的健康與生活品質都可能有害，這個年紀的兒童恐怕仍尚未建立起使用社群軟體的準備。另外，近年來青少年的負面心理、自殺想法逐漸提升，也可能與他們頻繁使用社群軟體有關。

牽涉隱私問題大

檢察官群最後指出，兒童與青少年可能無法理解IG上那些內容是否能分享，對於社群軟體的隱私觀念也尚未建立完成，也可能還無法明白社群媒體分享後造成的恆久效力，如果任意與其他陌生人聯繫，並將自己的個資毫無保留的洩漏，對於青少年是非常大的危機。

科技新聞網《BuzzFeed》提到，臉書在3月時宣布推出13歲以下的IG，IG副總裁施雅表示，年輕人使用IG的頻率非常高，因此希望能優先推出適齡版本，並達成加速與隱私網絡整合以保障兒少資安，並讓13歲以下的兒童可以在第1次使用IG就能輕鬆與安全的上手。

不過不只美國司法界反彈，非政府組織CCFC也呼籲祖克柏取消這項計畫，否則這會讓青年陷入很高的風險，他們怕青少年因為社群軟體迷失在同儕間相互認同的互動與比較中，讓青少年更容易提高社群軟體的使用頻率。

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祖克柏 檢察官 Instagram

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