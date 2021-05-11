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以聲音串接更多線上社群互動 Facebook開始在台灣測試Live Audio Rooms服務

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Live Audio Rooms服務從即日起開放台灣地區測試，未來幾個月內將會正式推出
▲Live Audio Rooms服務從即日起開放台灣地區測試，未來幾個月內將會正式推出

針對日前透露將在今年夏季推出的Live Audio Rooms服務，Facebook宣布將從即日起開放台灣地區進行測試。

Facebo產品副總裁暨團隊負責人Paresh Rajwat在針對亞太地區媒體說明會中表示，聲音內容一直是Facebook著重發展社群串接元素，諸如在Messenger或WhatsApp內的聲音留言，以及網路語音通訊功能，同時也認為以聲音作為溝通媒介，將比純文字內容更直覺，同時相比影音直播也能保留更多個人隱私。

此次選擇先在台灣地區開放測試Live Audio Room功能，Paresh Rajwat表示因為台灣地區網路使用環境、習慣，同時也有不少人透過網路語音溝通，因此相當適合此項功能測試，初期將會先邀請主持人、喜劇演員、歌手等知名人物或創作者進行測試，預計未來幾個月內也會開放所有人使用。

▲Facebo產品副總裁暨團隊負責人Paresh Rajwat
▲Facebo產品副總裁暨團隊負責人Paresh Rajwat

在目前功能中，Live Audio Room支援打星評價與募款功能，讓粉絲可以藉此支持知名人物、創作者，同時直播內容也能由發起人選擇是否記錄留存，以利後續內容創作使用，甚至也能透過此次同步推出的聲音創作工具修改，並且能以短音訊 (Soundbite)呈現重點內容。

至於未來是否會加入廣告機制，Paresh Rajwat表示目前內部仍在評估，但現階段並未有此計畫。

▲短音訊 (Soundbite)將成為Facebook全新用於詮釋個人動態的全新元素
▲短音訊 (Soundbite)將成為Facebook全新用於詮釋個人動態的全新元素

另外，在先前公布消息中，Facebook也確認將可讓創作者直接把第三方Podcast內容嵌入個人動態牆，並且讓更多聽眾可直接在Facebook頁面聆聽，不像過往必須跳出Facebook服務，轉連至第三方Podcast服務聆聽，希望藉由Facebook導流方式吸引更多聽眾支持、分享，而未來也有可能計畫讓創作者能直接在Facebook頁面發表Podcast內容，意味未來將會更深入布局Podcast市場。

▲創作者可將Podcast內容直接嵌入Facebook頁面，讓更多聽眾聆聽或分享
▲創作者可將Podcast內容直接嵌入Facebook頁面，讓更多聽眾聆聽或分享

而在其他創作工具中，更包含可讓使用者透過聲音創作工具隨時透過手機錄製聲音，並且調整聲音片段、透過人工智慧技術進行背景雜音去除、讓語音內容更清晰，或是增加各類特效、背景音樂等，同時也能用於創作短音訊內容，藉此詮釋不同個人動態。

在未來測試階段中，Facebook表示將會持續針對隱私需求調整使用規範，同時針對創作者需求，Facebook預期也會提供聲音服務相關使用數據分析工具，讓創作者更容易知曉哪些內容較吸引聽眾支持。

從先前Clubhouse快速走紅，以及近期Podcast內容再度竄紅，顯然Facebook也期望藉由聲音內容串接更多線上社群互動，進而催生更多內容創作背後發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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