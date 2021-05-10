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Clubhouse推出Android版 搶救下載量大跌

中央社 / 舊金山9日綜合外電報導
Clubhouse今天宣布，即日起推出適用於谷歌（Google）Android行動裝置作業系統的應用程式（app）版本。圖／路透社
Clubhouse今天宣布，即日起推出適用於谷歌（Google）Android行動裝置作業系統的應用程式（app）版本。圖／路透社

美國語音社群軟體Clubhouse今天宣布，即日起推出適用於谷歌（Google）Android行動裝置作業系統的應用程式（app）版本，供美國用戶試用。這可能大幅拓展Clubhouse的市場。

Clubhouse原只推出蘋果（Apple Inc.）裝置的版本，且須透過邀請才能加入。儘管如此，經過科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）等名流現身聊天室加持，這個軟體今年稍早爆紅，在中國等市場邀請函需求如此高，網路上甚至有人拍賣。

路透社報導，Clubhouse大受歡迎，也掀起一片模仿潮。從新創企業到社群網站巨擘臉書（Facebook）和推特（Twitter），紛紛推出類似語音聊天室功能搶市。果然造成代表Clubhouse受歡迎程度的應用程式下載次數銳減。

根據app市場調查公司Sensor Tower的數據，Clubhouse下載次數2月達到960萬次觸頂後，3月大跌至270萬次，4月更只剩90萬次。

這引發外界揣測Clubhouse還能存活多久，以及先前熱度是否一部分多虧2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情使得人們有更多時間待在家中而用來消磨空閒。

令人期待已久的Android版Clubhouse，預料將讓這款軟體在全球吸引到更多新用戶。測試版app先在美國市場推出，數天後在其他英語系國家上架，數週後在全球其他市場的版本也將推出。

Clubhouse Android

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