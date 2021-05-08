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Twitter推出Tip Jar小費罐打賞功能 可線上贊助支持對象

聯合新聞網 / 楊又肇

Twitter宣布推出名為Tip Jar (小費罐)的功能，讓使用者能小額贊助在Twitter上支持對象，藉此創造全新互動模式。

Tip Jar可以跟Bandcamp、Cash App、Patreon、PayPal或Venmo等服務串接，並且藉此向Twitter上的支持對象進行小額贊助 (donate)，而Twitter強調在此項服務不會額外收取分潤，主要希望增進粉絲與支持對象之間互動模式。

目前將語言設置為英文的Twitter用戶 (包含iOS及Android)，已經可以透過Tip Jar向支持對象進行贊助，或是將Tip Jar贊助內容放在個人頁面，以利他人贊助。而這樣的功能，預期能吸引更多Twitter用戶分享有用內容，同時也能讓諸多透過Twitter分享資訊、創作內容的創作者、作者、專家藉此獲得額外營收，另外也能讓非營利組織藉此募款

雖然Twitter強調並未從贊助過程中收取任何分潤，不過卻也能從增加用戶互動比重獲益，甚至也能因此吸引更多人加入使用Twitter。

相較先前推出訂閱功能增進營收的作法，此次推出Tip Jar功能則顯然是為了刺激更多用戶人數成長，但同樣也是Twitter日前提出促進發展的策略項目之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 募款 Twitter

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