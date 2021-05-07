Facebook測試新功能 和左鄰右舍成為線上「好友」

設法深入使用者生活圈細節的Facebook，這次希望藉由全新「鄰居」 (Neighborhoods)功能，讓使用者能進一步與左鄰右舍成為Facebook上的「好友」。

此項功能僅先在加拿大地區進行測試，Facebook表示接下來也會在美國境內特定城市內開放測試，預期未來將會擴大至全球地區讓更多人使用。

而要使用此項功能，使用者至少需年滿18歲以上，並且能自行創建，或是加入不同鄰居群組，甚至也能藉由個人興趣等項目連接相同喜好人群，但還是會以所在地區的左鄰右舍串接為主。

雖然整體上似乎有點類似「社團」 (Group)的功能應用，但由於結合使用者所在地點資訊，藉此讓使用者與鄰居能透過Facebook作更進一步連結，進而讓真實互動也能變得更加密切，因此使用訴求還是會有些差異。

不過，畢竟不是每個人都願意與左鄰右舍有深入連結，因此Facebook也強調此項功能維持高度隱私保護設計，並且保留可選擇將哪些個人資料分享給左鄰右舍，以及左鄰右舍的左鄰右舍知曉，同時建立群組也能選擇公開或隱匿，這部份基本上就跟社團功能相仿。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》