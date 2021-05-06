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Twitter、Facebook維持禁令 但「辣個川普」又再次回到線上了！
Facebook獨立監督委員會稍早表示，將會維持無限期禁止前美國總統川普使用Facebook與Instagram等服務。而川普方面則是宣布推出自有線上社群平台「From the Desk of Donald J. Trump」，藉此讓出川普持續向支持者發聲。
過去因為透過線上社群服務表態支持暴力行為，加上先前持續發表不實言論情況，導致Twitter率先表態無限期禁止川普使用其服務，而Facebook隨後也表示跟進相同作法，限制川普使用Facebook旗下線上社群服務，避免造成更大網路亂象。
而在拜登團隊進駐白宮，川普正式卸下美國總統職務身分後，不少人也開始關注線上社群服務是否同意讓川普再次恢復使用。
Twitter方面已經決定永久禁止川普使用，而Facebook在由獨立監督委員會討論數個月之後，依然維持禁止川普使用的決定，但可能會考慮董事會看法放寬無限期禁言的限制，但目前依然維持關閉川普先前申請註冊帳號。
不過，如同先前市場傳聞，川普團隊稍早正式推出名為「From the Desk of Donald J. Trump」的線上社群服務，讓川普能盡情發表個人言論、張貼照片及影片，同時也能讓支持者將川普發表內容分享至Twitter或Facebook，同時也能點按愛心表示支持，甚至也開放支持者追蹤關注。
但整體看起來，與其說是線上社群服務，反而更像是川普個人網站。至於Twitter方面則對此表示，只要川普張貼內容沒有違反Twitter分享內容使用規範，原則上不會限制使用者在Twitter分享川普貼文。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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