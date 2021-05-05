YouTube「這類型」點閱率都特高？ 網共鳴：跟中毒一樣狂看

近年來智慧型裝置普及，線上影音串流隨之興盛，其中影音平台YouTube，在全球累積逾20億位使用者，每日觀看時數合計達10億小時，是目前民眾最主流使用的媒體之一。而近日就有網友發現，在YouTube眾多類型的影片中，只要是關於「料理過程」的影片，點閱率似乎都特別高，話題一出引起熱議。

原PO在「批踢踢實業坊」發文表示，他最近在使用YouTube時，經常被演算法推薦許多做料理的影片，除了台灣美食以外，也有國外各式各樣的小吃。他更發現，這些沒有人講話、只有做菜或烘焙過程的影片，點閱率幾乎都很高，甚至有些才上傳沒多久，就已經超過百萬人次觀賞，讓他好奇「這種影片CP值是不是超高阿？成本超低的？」

文章曝光後，引起許多網友共鳴，紛紛留言「我滿愛看的，雖然不吃也不煮」、「看這種影片很療癒舒壓」、「我每餐都配來吃啊，一天就至少看三部」、「就算不會做菜也會一直看」、「像中毒一樣一直看，不知道自己在幹嘛」、「好看啊，台灣的傳統零食小吃點閱也很高」等。

有人則分析原因在於「面向全球觀眾」、「只吃某語系，就自我設限了」、「料理不用語言」、「料理就是最容易文化交流，你我都會對別國飲食文化有興趣」、「廚藝本身就是種技藝，會自然吸引人看，就算是蓋房子的影片也很多人看」；此外，還有人點出「一堆臨時狀況，這些都需要後製剪輯」、「沒那麼簡單，事前溝通就搞死人了」。