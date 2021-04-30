認了蘋果iOS 14.5不利廣告業務！Facebook：將透過機制調整等方式應戰
Facebook稍早公布2021財年第一季財報結果，其中營收達261.7億美元，相比去年同期成長48%，凈利則達94.97億美元，相比去年同期成長94%。
而在用戶人數成長表現方面，Facdebook目前每月活躍用戶人數達28.5億人，每天活躍用戶人數則達18.8億人，在第一季的廣告營收則達254.4億美元，仍比市場預期更高。
針對蘋果在iOS 14.5版本作業系統增加的App追蹤透明度 (ATT,App Tracking Transparency)設計所造成影響，Facebook執行長Mark Zuckberg在說明財報時表示，目前暫時還無法確認實際影響程度，原因在於新版作業系統安裝升級比例還不算明顯，但預期會在今年下半年產生較大影響。
不過，Facebook認為蘋果在iOS 14.5版本作業系統所作調整，確實會對廣告業務產生不利，尤其蘋果在軟硬體裝置採用大量自有API內容，藉此保護其服務產品，對於整體廣告市場業務發展將造成明顯影響。
但Facebook表示將會透過機制調整，並且協助廣告主更了解蘋果新政策所作改變，同時也透過新工具統整用戶數據，讓廣告主更容易評估效益、投放廣告，未來目標則是希望能運用更少數據即可提高廣告效益。
雖然認為蘋果新隱私政策將造成影響，但Facebook仍認為今年廣告需求依然會顯著增加。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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