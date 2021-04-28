LINE後台偷連陸惡意網站？ 3C達人曝真相：應是電腦問題

LINE是國人每天都會使用的通訊軟體，但近日有民眾發現電腦版的LINE竟會偷偷連線中國「hao123」網站，讓他百思不解。而此網站在網路上惡名昭彰，數年前曾爆發大規模「首頁綁架」事件，最後驚動總公司百度出面道歉。

原PO在PTT發文詢問，由於電腦網路變緩慢，便打開資源監視器查看是那些程式在佔用網路，結果發現「LINE」程式竟自行連線「hao123」的網站，讓他非常驚訝「我根本沒用過這東西阿」，希望有專家能為他解答。

據維基百科顯示，「hao123」為中國百度旗下的入口網站之一，過去曾被指控使用惡意程式綁架用戶首頁，且無法更換或移除，百度也曾為此事發布道歉，聲明此為第三方外包團隊的不法行為，公司已進行調查並清理。

網友在發現他被連至著名惡意網站後，紛紛打趣留言「很貼心的服務」、「祖國保障您的電腦安全」、「幫你雲防毒不好嗎」、「建議你趕快下載金山毒霸不然可能會有問題」、「還得下載360安全衛士，才可百毒不侵」、「在裝360+金山你就萬毒之王啦」。

不過也有網友認為此事與LINE無關，「為什麼我的沒有，是不是你的電腦自己不乾淨」、「沒有看到+1」、「應該是你電腦本身有木馬」、「看起來是使用者問題先中毒，影響LINE瀏覽器」。據《三立新聞網》報導，3C達人林小旭同樣認為應是原PO電腦中毒了，建議他可到瀏覽器的「內容」檢視「目標位置」，刪除hao123的網址即可。

網友檢視電腦資源監視器，發現LINE自行連至中國惡意網站「hao123」。 圖／截自PTT

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