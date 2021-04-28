每月多收28元！台灣Spotify家庭會員突通知漲價 30日正式生效

近期已訂閱Spotify家庭會員的用戶，都已陸續收到來自Spotify的訂閱方案價格調整通知，將從現行的每個月240元，調漲28元來到268元，漲幅約11%。來自官方的信件中也提到，此次調整將在這周五(30日)就開始實行，並沒有給消費者太多緩衝時間。

近期Spotify發出一封信件，表示將從4月30日起，調漲「家庭會員(Premium Family)」的方案價格，從原本的每月240元調整至268元。其中若是已經訂閱該方案的會員，將能以現有的248元，再額外使用1個月的服務。意即符合此條件的用戶，新方案價格將從6月起才會生效。

除了台灣，根據外媒The Verge報導，在英國、美國及歐洲各國，也有調漲價格的現象。美國家庭方案每個月將調漲1美元（約合新台幣28元）至15.99美元（約合新台幣446元）；英國學生方案、雙人方案每月調漲1英鎊(約合新台幣38元)，家庭方案則每個月調漲2英鎊(約合新台幣77元)來到16.99英鎊(約合新台幣657元)。

消息一出後不少用戶紛紛哀號，「世界物價都在漲價」、「還好上禮拜才剛又續一年」、「養套殺上演」。不少身為主揪的網友也頭痛，還要再另外跟其他人收錢，甚至有的索性自己吸收差價省下一筆麻煩。

商品推薦