快訊

2名機師小孩就讀！華航染疫延燒 桃園西門國小2班級停課一周

每月多收28元！台灣Spotify家庭會員突通知漲價 30日正式生效

聯合新聞網 / 綜合報導
來自Spotify的訂閱方案價格調整通知。圖擷自PTT
來自Spotify的訂閱方案價格調整通知。圖擷自PTT

近期已訂閱Spotify家庭會員的用戶，都已陸續收到來自Spotify的訂閱方案價格調整通知，將從現行的每個月240元，調漲28元來到268元，漲幅約11%。來自官方的信件中也提到，此次調整將在這周五(30日)就開始實行，並沒有給消費者太多緩衝時間。

近期Spotify發出一封信件，表示將從4月30日起，調漲「家庭會員(Premium Family)」的方案價格，從原本的每月240元調整至268元。其中若是已經訂閱該方案的會員，將能以現有的248元，再額外使用1個月的服務。意即符合此條件的用戶，新方案價格將從6月起才會生效。

除了台灣，根據外媒The Verge報導，在英國、美國及歐洲各國，也有調漲價格的現象。美國家庭方案每個月將調漲1美元（約合新台幣28元）至15.99美元（約合新台幣446元）；英國學生方案、雙人方案每月調漲1英鎊(約合新台幣38元)，家庭方案則每個月調漲2英鎊(約合新台幣77元)來到16.99英鎊(約合新台幣657元)。

消息一出後不少用戶紛紛哀號，「世界物價都在漲價」、「還好上禮拜才剛又續一年」、「養套殺上演」。不少身為主揪的網友也頭痛，還要再另外跟其他人收錢，甚至有的索性自己吸收差價省下一筆麻煩。

Spotify 漲價

延伸閱讀

主動送上你愛聽的 Spotify Mixes新功能強調個人化服務

Clubhouse退燒，但聲音大戰才開打！FB、推特和Spotify的新功能一次看

Spotify終於推出車用裝置「Car Thing」 老車也能輕鬆播放音樂

蘋果將在北卡境內建造全新園區！未來5年在美國投資4300億美元

相關新聞

每月多收28元！台灣Spotify家庭會員突通知漲價 30日正式生效

近期已訂閱Spotify家庭會員的用戶，都已陸續收到來自Spotify的訂閱方案價格調整通知，將從現行的每個月240元，調漲28元來到268元，漲幅約11%。來自官方的信件中也提到，此次調整將在這周五(30日)就開始實行，並沒有給消費者太多緩衝時間。

Facebook將改演算法 調整貼文排序與特定主題

Facebook收集用戶回饋，調整用戶對內容需求。Facebook公告，未來幾個月，Facebook將測試新的方法，針...

臉書將納入用戶意見 改善動態消息排序

社群平台臉書（Facebook）今天宣布，未來幾個月將測試新方法，以針對用戶看到的貼文取得更具體的意見回饋，並利用收集到...

「爆廢1公社」無預警被消滅！上萬社員崩潰哀嚎 網狂猜1原因

去（2020）年10月，擁有百萬社員的臉書社團「爆廢公社」無預警遭到下架，讓眾多搜尋不到原社團的網友哀嚎崩潰。今（20）日又傳出新成立的「爆廢1公社」也無預警消失，若想查看社團的貼文網址，會發現臉書頁面跳出「內容暫時無法顯示」畫面，目前還不清楚確切消失原因。

臉書更新資料移轉功能 可備份貼文與網誌

社群平台臉書（Facebook）今天宣布更新資料移轉功能，新增2種資料可攜性類型，包含貼文與網誌；現在起用戶可以直接將貼...

臉書傳即將推出全新語音產品 叫陣Clubhouse

科技新聞網站Recode報導，臉書將在19日發表一套新的語音產品，包括功能類似語音社群平台Clubhouse的產品，和借...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。