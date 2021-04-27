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「路上觀察學院」二度遭臉書無預警下架 網笑：沒交保護費？

聯合新聞網 / 綜合報導
臉書公開社團「路上觀察學院」無預警被下架，搜尋只會跳出「內容暫時無法顯示」畫面。 圖／翻攝自臉書
臉書公開社團「路上觀察學院」無預警被下架，搜尋只會跳出「內容暫時無法顯示」畫面。 圖／翻攝自臉書

臉書公開社團「路上觀察學院」是一個擁有33萬名成員的高人氣社團，今（27）日卻無預警被下架，社員再也看不到裡面的數萬篇貼文，搜尋只會跳出「內容暫時無法顯示」畫面。眼見眾多網友崩潰哀嚎，管理員除了緊急建立一個新的社團，也向臉書提出申訴。

「路上觀察學院」堪稱近一年來成長速度極快的臉書社團，許多網友將自己觀察到的日常生活趣事，結合想像力與構圖投搞張貼出來，由於經常帶給網友們意想不到的新發現，早已成為大家滑臉書時愛瀏覽的平台，過去最高紀錄每日PO文則數可達100篇以上。今天有網友得知被滅團後，紛紛不解表示「怎麼判定社團違規」、「到底這網站為什麼會被黑」、「沒交保護費？」、「快樂的地方怎麼可以消失」、「真的是太難過了」。

社團張姓管理員今天下午臨時創了一個暫時性社團「路上觀察學院（暫）」，無奈表示「路上觀察學院又被祖（阻，也暗指臉書創辦人祖克柏）了，咱們頂著用先」。短短幾小時已有5千多名成員加入，且發文頻率跟舊社團一樣踴躍，幾乎每隔幾分鐘就有新的貼文。管理員還補充說，「無奈，不過咱們先這裡聚聚，並向馬克（臉書創辦人祖克柏）提出異議，看馬克會不會賞咱們點甜甜」。

這次已非「路上觀察學院」第一次被關掉，早在今年1月24日，擁有19.8萬成員的「新.路上觀察學院」才被臉書無預警下架，令不少社團成員措手不及。「新.路上觀察學院」是為求分流所創，至今已過三個月都沒有恢復正常使用，因此不少網友推測「路上觀察學院」未來恐怕也是凶多吉少。除此之外，一星期前擁有百萬社員的「爆廢1公社」也無預警消失，若想查看社團的貼文網址，會發現臉書頁面跳出「內容暫時無法顯示」畫面，目前一樣不清楚確切消失原因。

圖／翻攝自臉書公開社團「路上觀察學院」
圖／翻攝自臉書公開社團「路上觀察學院

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