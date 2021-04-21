響應世界地球日 臉書邀民眾加入綠色行動

在4月22日世界地球日前夕，社群平台臉書（Facebook）在台灣於FacebookCommunity Taiwan粉絲專頁（https://www.facebook.com/FBCommunityTW/），邀請民眾跟著平台上的環保社群，加入綠色行動行列。

臉書今天發布新聞稿說明，民眾可以從瞭解環境議題及氣候變遷知識開始，透過培養習慣，將減塑與回收內化成生活日常，或加入淨灘行動並嘗試無包裝購物等，一起成為改變環境的力量。

根據臉書與耶魯大學氣候變遷溝通計畫合作進行的全球研究，參與調查的30個國家中，超過75%的人們相信氣候變遷正在發生；每10名民眾就有7名支持巴黎協定。

在台灣，民眾對於氣候變遷的危機意識與認知逐漸提高，水資源在近期也成為高度關注的議題之一。根據臉書觀察，在過去90天內，超過120萬的台灣民眾在臉書上談論環境保護話題，前3大熱門主題包含永續生活（Sustainable Living）、行動倡議（Activism）與永續飲食（Sustainable Food）。

臉書也發現，在台灣有超過250萬民眾在臉書上加入一個以上的環保社團，在臉書平台上共有約7000個環保社團，成員們一起關注環保議題、探索生態保育知識，彼此討論如何採取節水、減塑等行動更有效保護地球與自然環境。在影像社群平台Instagram上，目前台灣也有超過3000家環境友善商家。

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