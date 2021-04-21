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消弭仇恨言論與辱罵性留言 IG推出過濾詞彙功能

中央社 / 舊金山20日綜合外電報導

臉書的影音社群網站Instagram推出一項新功能，可過濾平台上令人反感的字眼、詞彙與表情符號，以防用戶看到可能屬於辱罵性質的留言。

IG今天表示，除了對辱罵性的即時訊息推出過濾功能之外，IG也將使用戶封鎖的對象比較難以迂迴繞過，或藉由註冊新帳戶而再次接觸用戶。

IG一直努力消弭平台上的仇恨言論與辱罵性留言。在青少年與青年族群中，IG比臉書更受到歡迎。

透過隱私設定即可在IG啟動的過濾功能，用戶可加以客製化，以便在他們的收訊要求裡，納入想要封阻或避免收到的字眼、詞彙與表情符號。

IG表示，用戶可斟酌要通報、刪除或開啟的留言，並分類放入隱藏的文件夾。

IG說，這個功能未來數週將在某些國家推出，但只能運用於收發即時訊息的要求，無法用於收件夾。

Instagram

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