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「爆廢1公社」無預警被消滅！上萬社員崩潰哀嚎 網狂猜1原因

聯合新聞網 / 綜合報導
「爆廢1公社」無預警消失。 圖／翻攝自臉書
「爆廢1公社」無預警消失。 圖／翻攝自臉書

去（2020）年10月，擁有百萬社員的臉書社團「爆廢公社」無預警遭到下架，讓眾多搜尋不到原社團的網友哀嚎崩潰。今（20）日又傳出新成立的「爆廢1公社」也無預警消失，若想查看社團的貼文網址，會發現臉書頁面跳出「內容暫時無法顯示」畫面，目前還不清楚確切消失原因。

去年10月「爆廢公社」下架後，爆系管理員曾出面宣布停止活動3天，當時就有不具名管理員透露，過去社團不只一次發生被關閉的紀錄，但以往臉書都會給出理由，唯獨那次「完全沒有任何理由與通知」。管理員強調「爆廢公社」的文章沒有違反社群守則，意即沒有貼出裸露、暴力色情、霸凌歧視等內容，也沒侵權直播，無奈表示「平台是臉書的，反正一切臉書說了算」。

不僅如此，擁有85.6萬成員的「爆怨公社」近期也因不明原因停止更新，最新一則貼文停留在4月3日。由於臉書相當重視含有色情、暴力與霸凌成分的貼文內容，因此制定了一系列社群守則，規定用戶允許和禁止的內容與行為。一旦官方偵測到有社團違規「社群守則」，就會無條件被消滅。「爆廢1公社」不明原因消失後，網友紛紛哀嚎少了一個可以抒發的管道，目前也僅剩相關的「爆廢公社二館」可以使用。

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