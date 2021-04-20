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臉書更新資料移轉功能 可備份貼文與網誌

中央社 / 台北20日電
社群平台臉書宣布更新資料移轉功能，新增2種資料可攜性類型，包含貼文與網誌。 路透社
社群平台臉書宣布更新資料移轉功能，新增2種資料可攜性類型，包含貼文與網誌。 路透社

社群平台臉書（Facebook）今天宣布更新資料移轉功能，新增2種資料可攜性類型，包含貼文與網誌；現在起用戶可以直接將貼文和網誌移轉到Blogger、Google文件及WordPress.com。

臉書說明，原先用戶僅能將相片移轉到Backblaze、Dropbox、Google相簿和Koofr，本次更新延伸資料移轉的範圍。同時，臉書將此功能名稱調整為「移轉你的資訊副本」，以更準確反映用戶目前可傳送到臉書合作夥伴服務的資料類型範圍。臉書未來也將持續擴增傳輸資料類型與合作夥伴。

臉書表示，在設計資料可攜性功能時，以隱私、安全和功能性為主要考量。因此，在資料開始轉移前，系統會要求用戶先行重新輸入密碼，當資料在平台服務之間流通時，臉書也會將資料加密，確保資料能安全傳輸。

用戶可以前往臉書設定「你的Facebook資訊」，點擊「移轉你的資訊副本」後，按照系統提示完成一系列的步驟，並將所選資料轉移到可用的平台服務。

Facebook

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