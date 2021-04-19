Google地圖驚見詭異登山客照片 他面帶笑容看鏡頭...一旁是斷腿！

Google地圖出現了一張詭異照片，一名登山客的左腿膝蓋以下處截斷掉在一旁，他卻面帶笑容。

印度新聞頻道Times Now報導，這張照片拍攝時間地點為2014年的烏克蘭某處山區，照片至今仍出現在Google地圖上。照片中這名斷腿男性登山客旁，還坐著另一名女性登山客，兩人坐在巨大的登山包上休息。女性目光望向前方，而左腿下半部斷在地面的男性登山客則露出微笑直視相機。

這名男性看起來不像經歷任何重大事故，也沒有面露任何痛苦或恐懼的神情，雙手還從容地放在膝蓋上。女性登山客的臉色也絲毫不見擔心。這中間到底發生什麼事呢？

報導指出這是Google相機的技術問題。360度相機拍攝圖像時會拍攝多張照片以創建無縫照片，如果拍照時人物或物件移動改變位置，就會產生錯位的影像。

再重新觀察斷腿男子的照片，會看到地上的斷腿頂端模糊不清，而連在他身體的左腿從著襪處斷掉，截斷的兩處無法連在一起。