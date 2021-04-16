快訊

花旗銀撤出台灣消金市場 消費者5大權益必須知

台積電董事候選人出爐 麻省理工學院校長入列

Google地球近年最大更新 縮時攝影見證37年演變

中央社 / 台北16日電

Google地球服務今天宣布推出自2017年以來最大規模更新，透過「縮時攝影」（Timelapse）功能，將過去37年來的2400萬張衛星相片匯編成具互動性的4D體驗。

Google地球、Earth Engine及推廣計畫總經理摩爾（Rebecca Moore）在官方部落格發文表示，自Google地球推出以來，Google一直專注於建造世界的3D版複製品，如實呈現生生不息的地球，並提供有娛樂性且賦予每個人能創造正面改變的功能。

摩爾說，有了Google地球中的「縮時攝影」，就可以更清晰地了解不斷變化的地球，不僅能呈現問題，也呈現解決方案，以及數十年來不斷發展、令人著迷的美麗自然現象。

若要探索Google地球的縮時攝影功能，使用者可以前往g.co/Timelapse，透過搜尋列選擇地球上任何一個地方，並觀看該地的縮時變化。使用者也可以開啟Google地球並按一下船舵，從說故事平台「旅行家」上找到縮時攝影功能來查看互動式導覽。

摩爾指出，製作地球規模的縮時攝影影片，需要在Earth Engine（Google的地理空間分析雲端平台）中進行龐大的像素運算。為了將縮時攝影圖像的動畫匯入Google地球，Google收集1984年到2020年超過2400萬張的衛星影像，包括數百萬個像素。

摩爾說，Google Cloud上的數千台電腦用了超過200萬小時的處理時間，才將多達20 PB的衛星影像編譯成4.4兆像素的影片動畫，規模相當於53萬部4K解析度的影片，所有的運算工作都是在Google的碳中和資料中心內完成。

摩爾表示，在與合作夥伴的合作下，Google將在接下來的10年中，每年使用新的縮時攝影圖像更新Google地球。Google希望從這個星球的觀點出發，進行辯論、鼓勵發現，並改變人們對一些最緊迫全球問題的看法。

Google 摩爾

延伸閱讀

Google Assistant現在也能以聲控方式尋找迷失於家中的iPhone

【世界地球日】疫後大未來 設計永續地球解方

Android Auto無法連接充飽電的手機 更新6.3版後有解嗎？

Google刪除山寨版Netflix App！它會綁架使用者通訊軟體來散佈惡意程式

相關新聞

男弄丟Airpods急上派出所 「4字通關密語」警察馬上還他

在弄丟東西時，即使可能有人撿到交給警察，如何證明自己就是失物的失主，仍是一件麻煩的事。不過最近有位日本網友，就靠著他獨特的裝飾，成功找回自己弄丟的蘋果耳機。

臉書搞烏龍！無預警撤除法國小鎮粉專 只因鎮名跟不雅字諧音

臉書上個月19日無預警關閉法國北部市鎮比特克（Ville de Bitche）的臉書粉專，本月13日向該市鎮道歉並重新讓粉專頁面上線。

臉書19年個資洩漏案 愛爾蘭發動調查

愛爾蘭資料保護委員會將針對臉書2019年大量個資遭外洩一案啟動調查。在審視相關資料後，愛爾蘭政府正式針對臉書是否違反歐盟「一般資料保護規範」（GDPR）展開調查。若判定屬實，臉書將面臨高達7億台幣或年營業額4%的高額罰鍰。對此，臉書則低調表示，會全力配合調查。

YouTube幫創作新鮮人免費開課 實體線上並進

影音平台YouTube今天宣布在台灣推出創作者新星計畫，將針對YouTube影音的創作新手或預計在YouTube發展影音...

Google相簿6月起不能無限存 3大管理祕技快速清出空間

Google於去年底宣布將從2021年6月1日起停止提供Google相簿「高畫質免費無限量」儲存空間，以「高畫質」和「快...

Clubhouse退燒，但聲音大戰才開打！FB、推特和Spotify的新功能一次看

聲音社交平台Clubhouse雖然近期在台灣使用者中稍微退燒，但不可諱言的，Clubhouse絕對是2021年一大驚喜，開啟有別於以往的社交平台體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。