男弄丟Airpods急上派出所 「4字通關密語」警察馬上還他

弄丟東西時，即使可能有人撿到交給警察，如何證明自己就是失物的失主，仍是一件麻煩的事。不過最近有位日本網友，就靠著他獨特的裝飾，成功找回自己弄丟的蘋果耳機。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本一位twitter網友「咲羅」日前在網路上分享，說他最近弄丟了他的耳機Airpods。急得他馬上聯絡警察，想問他們有沒有撿到耳機。然而警察卻說，雖然是有撿到耳機，但無法一下子確定失主本人是誰，言下之意就是無法因為咲羅的通報，就直接把耳機還給他。

不過咲羅馬上告訴警方，耳機盒上印有「超愛炸雞（唐揚げ大好き）」的字樣。或許是因為會選用這句話做為耳機裝飾的人實在不多，因此警察一聽到咲羅描述之後，馬上就確認咲羅真的是失主，把Airpods還給他。這也讓咲羅鬆了一口氣。

然而耳機盒印上這麼搞笑的字樣，讓網友紛紛表示「笑死我了」、「居然這樣就能確認，我也超喜歡炸雞的說」、「有夠好懂」、「不不，大家都是超級喜歡炸雞協會的成員，還是要確認是不是本人」、「各種意義上的天才啊」、「居然為了這句話特別去刻印嗎」、「炸雞救世界」、「我以前也曾經因為外殼上都是荷包蛋圖案找回了iphone」。