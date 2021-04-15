臉書19年個資洩漏案 愛爾蘭發動調查

愛爾蘭資料保護委員會將針對臉書2019年大量個資遭外洩一案啟動調查。在審視相關資料後，愛爾蘭政府正式針對臉書是否違反歐盟「一般資料保護規範」（GDPR）展開調查。若判定屬實，臉書將面臨高達7億台幣或年營業額4%的高額罰鍰。對此，臉書則低調表示，會全力配合調查。

曾發現並修正

根據《英國廣播公司》報導，約5.33億用戶的資料在本月稍早被發佈在一個黑客論壇上。儘管該批資料早在數年前就被臉書刪除，但如此大規模的洩密也讓專家們十分擔憂。據了解，該資料之所以會外洩，與臉書在2019年調整用戶存取資料的方式有關。

雖然臉書早在2019年就發現這個問題並修正，相關個資仍早就被外洩。因為臉書的歐洲總部設置在愛爾蘭首都都柏林，因此愛爾蘭的監管機關「資料保護委員會」是歐盟的重要守門員。委員會認為，臉書可能違反歐盟GDPR或愛爾蘭的資料保護法中多項條款，因此正式決定展開調查。

將要求重罰

美國《CNBC新聞》指出，愛爾蘭的資料保護委員會是全球第一個針對2019年外洩案展開調查的政府單位，儘管該次外洩案涉及全球106個國家的5.33億名用戶。根據現有歐盟GDPR規範，若企業被發現違反相關條款，最高會被處以2000萬歐元或是年營業額4%的罰鍰（取其高者），

相關公民團體先前認為，愛爾蘭資料保護委員會過於消極展開相關調查，常讓大型科技公司逍遙法外。而自2018年歐盟GDPR實行以來，愛爾蘭資料保護委員會於2020年12月第一次祭出罰則，對推特處以45萬歐元的罰鍰。

【更多精采內容，詳見 】