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YouTube幫創作新鮮人免費開課 實體線上並進

中央社 / 台北15日電
影音平台YouTube今天宣布在台灣推出創作者新星計畫。 圖／pixabay
影音平台YouTube今天宣布在台灣推出創作者新星計畫。 圖／pixabay

影音平台YouTube今天宣布在台灣推出創作者新星計畫，將針對YouTube影音的創作新手或預計在YouTube發展影音內容的中小企業，開設影音創作系列免費課程。

YouTube表示，這項計畫獲得經濟部中小企業處的支持，YouTube將在林口新創園區開設實體課程，讓參與的創作者們利用攝影棚與創作空間，進行面對面交流。課程也將同步以線上直播的方式，幫助更多YouTube創作新鮮人。

創作者新星計畫將依序在今年4月、6月、8月及10月開設4堂課程，提供影音創作理論及實務操作學習資源，並邀請百萬訂閱創作者剖析頻道經營從無到有的創作歷程；多頻道聯播網夥伴iKala也將分享後台數據分析、品牌合作與營利變現技能，讓創作者掌握YouTube相關商業模式。

YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆說，現在是發展影音創作最好的時機，因為疫情讓更多觀眾轉往線上觀看影音內容以滿足學習、娛樂等多元需求，加上台灣產業致力發展數位經濟，無論是個人或企業品牌都更重視網路社群經營，具備影音創作技能就能為自己加值。

YouTube

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