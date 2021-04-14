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從臉書看新聞 對疫情認知度更低

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
研究發現，若習慣從社群網站看疫情新聞，反而對疫情認知度不足。（Photo from網路截圖）
研究發現，若習慣從社群網站看疫情新聞，反而對疫情認知度不足。（Photo from網路截圖）

社群媒體上閱讀新聞，會讓人對疫情資訊認知度更低。賓州大學的研究發現，若人們從社群網站（臉書推特等）獲取關於疫情的新聞，實際上對於疫情的認知程度，比從其他管道獲得資訊（如政府網站、正規新聞網站）的認知度來得低。專家認為，社群媒體上的資訊錯誤率較高，且訊息瑣碎，很容易誤導民眾，進而導致錯誤的防疫知識擴散，因此呼籲民眾還是要閱讀有公信力的新聞媒體來獲取知識。

NBC波士頓報導，美國賓州大學研究發現，習慣從臉書、推特等社群媒體獲取疫情資訊的成年人，對於疫情的認知度可能還不如未成年人。

另一項數據則表明，根據受測者的回應，民眾最信任的新聞來源是政府網站（42.8%），其次是大型新聞節目（27.2%）和公衛單位的研究網站（9.3%），然而如今美國仍有將近七成的民眾仰賴社群媒體來獲取新聞。

社區醫學教授列儂表示，社群媒體的興起改變人們跟上時勢的方式，但他擔憂社群媒體的訊息過於破碎和單一，錯誤率極高，很有可能大量傳播錯誤訊息，導致民眾缺乏正確防疫知識。

Gadget報導，雖然大多主流媒體會依靠社群網站來觸及閱聽眾，如CNN、紐約時報等，都有專屬的社群媒體，但專家建議民眾還是固定訂閱電子報或者紙本報紙，直接從新聞來源閱讀更完整的內容，而非靠著社群網站的二手、三手新聞來獲得資訊。

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社群媒體 疫情 臉書 推特

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