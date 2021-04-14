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臉書搞烏龍！無預警撤除法國小鎮粉專 只因鎮名跟不雅字諧音

聯合新聞網 / 綜合報導
法市鎮粉專被臉書無預警撤除。圖／取自FB@Ville de Bitche
法市鎮粉專被臉書無預警撤除。圖／取自FB@Ville de Bitche

臉書上個月19日無預警關閉法國北部市鎮比特克（Ville de Bitche）的臉書粉專，本月13日向該市鎮道歉並重新讓粉專頁面上線。

英國媒體《衛報（Guardian）》報導，比特克只有5000人口，市鎮名中的「Bitche」與英文不雅字「婊子」（bitch）諧音，因此被臉書演算法判定其頁面使用冒犯字眼且未經解釋就刪除頁面。消息在媒體發酵後，臉書終於讓粉專頁重新上線。

市長齊非（Benoît Kieffer）在聲明中表示：「我們的鎮名似乎受到不當詮釋了。最令人驚訝的是，臉書耗時很久才解決這個問題。法國臉書總監親自聯繫我，告知我們的粉專頁面恢復了，並深表歉意。」

報導指出，臉書上月在沒有任何警告或明顯原因關閉了該鎮粉專頁，期間市政廳的工作人員只得以該鎮的郵政編碼Mairie 57230創建了一個新的粉專頁，讓居民接收當地新聞和信息。

比特克發言人德古（Valérie Degouy）在粉專頁消失當天就向臉書提出申訴，其後透過各種方式嘗試聯繫臉書都徒勞無功：「我發送私訊到臉書法國頁面，每天大概留10則訊息，最後他們終於聯繫我，但告知他們無權處理。必須等待臉書回應。」

德古透露她在創建臉書粉專頁時就碰到問題：「我無法輸入『Bitche』一詞，後來不得不暫時創建一個名為『Ville fortifiée』的粉專，在敘述裡說明這是比特克的官方網頁，用戶名是Ville de Bitche。終於在2016年時臉書獲准比特克粉專上線。」

齊非提到：「我和市民誠摯邀請臉書創始人馬克·祖克柏和法國臉書總監到我們富歷史盛名的美麗小鎮走走。」

祖克柏 法國 臉書 Facebook

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