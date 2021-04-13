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Clubhouse退燒，但聲音大戰才開打！FB、推特和Spotify的新功能一次看

商業周刊 / 張方毓／商業周刊
社群媒體臉書開發語音社交app Hotline。 (來源：Facebook)
社群媒體臉書開發語音社交app Hotline。 (來源：Facebook)

摘要

1. Clubhouse引來各大平台競爭，推特的Spaces計畫結合推文、語音和音樂，臉書的Hotline允許聽眾打字提問和投票，猶如正式的Q&A場合。兩大社群平台在房間進行時錄音，並提供給創作者二次利用。

2. LinkedIn未來的聲音社交app主要賣點是專業人士交流，Spotify的app將包含歌手或運動員實時和聽眾互動，主打創作者對粉絲的「垂直」體驗。

3. 如同IG之於圖片以及抖音之於影片，Clubhouse把聲音變得非常容易消費和產製，但各大平台加入競爭，Clubhouse必須捍衛自己在聲音社交領域的地位。

聲音社交平台Clubhouse雖然近期在台灣使用者中稍微退燒，但不可諱言的，Clubhouse絕對是2021年一大驚喜，開啟有別於以往的社交平台體驗。

知名科技分析師湯普森（Ben Thompson）在2月的電子報中指出，Clubhouse爆紅完全不令人意外，就像推特之於文字、IG之於圖片以及抖音之於影片，Clubhouse把聲音變得非常容易消費和產製，點進聊天室就能聆聽，「舉手」就能成為講者，因此快速吸引大量用戶。

Clubhouse要如何延續起頭猛如虎的氣勢、把聲音「變現」，受到關注。目前，Clubhouse仍沒有明顯的商業模式，4月6日它宣布開放贊助功能，每位用戶的個人檔案將新增「Send Money」按鈕，用戶可以透過線上刷卡的方式打賞創作者，而且Clubhouse完全不會抽成。矽谷企業家表示，把創作者放在第一位的做法值得肯定，但Clubhouse如何訂出讓自己永續經營的商業模式也很重要。

Clubhouse崛起馬上引起各個大平台的警覺心，推特、臉書、Spotify甚至LinkedIn都宣布要推出相應產品。相較之下，各大平台挾其社群資源以及生態圈力量，是否能夠發展出完整的商業模式並打敗Clubhouse？

推特：結合推文和語音的聲音社交空間Spaces

Clubhouse剛爆紅時，大家馬上想到可以跟它匹敵的對手是推特，因為推特上面匯聚各種名人，在「名人紅利」上不惶多讓。

推特預計4月會同時在iOS和安卓系統中推出聲音社交平台Spaces。科技媒體TechCrunch報導，推特表示，他們計畫把推文、語音甚至音樂結合在一起。例如，主持人在Spaces開房間以後，可以用一些音樂歡迎聽眾。除此之外，推特也打算讓聽眾用某種方式發Spaces限定的推文，這些推文不會出現在用戶的推特動態裡面。

一個Clubhouse和推特相異之處是，雖然兩者都會在房間進行時錄音，但如果沒有人檢舉內容，Clubhouse會在房間結束時自動刪掉音檔；推特則會保留音檔至少30天，並會提供給主持人。Clubhouse雖然達到「聽後即焚」，確保用戶隱私，但也缺少變現可能性，相較之下在Spaces創作者容易二次利用音檔。

近期，推特也預告他們將推出訂閱制，創作者可以向跟隨者收取每個月4.99美元起的訂閱費，推特可能從其中抽成。容易把音檔變現加上確保收入來源，會提高創作者選擇Spaces的意願。

臉書：可開視訊、更正式的Q&A平台Hotline

作為全世界最大的社群媒體，臉書日前正式公開測試競爭產品Hotline。Clubhouse讓聲音成為核心，相較之下Hotline複雜許多，意在滿足用戶使用聲音社交平台過程中產生的需求。

Hotline允許創作者開或不開視訊，聽眾問問題時，可以用語音，也可以用打字，讓Hotline有如Instagram Live和Clubhouse的綜合體。Hotline獨立出一個區塊，顯示聽眾想問創作者的問題清單，其他人可以投票贊成或反對問該問題，創作者可以依據聽眾喜好排序回答問題。談話進行間，Hotline提供表情符號供聽眾互動。

創作者對房間體驗有徹底掌控權，可以移除不適當的問題或聽眾。房間結束後，創作者會收到平台自動錄製的2份不同格式音檔，方便創作者把音檔剪輯放到臉書或其他平台。TechCrunch評論，比起Clubhouse的閒聊，Hotline的多功能讓它更像舉行正式的場合，由專家邀請聽眾問問題。

LinkedIn：專業人士聚集的平台

LinkedIn才剛證實加入聲音社交戰場，雖然沒有其他細節，但可想而知專業人士雲集是它的獨特賣點。LinkedIn也新增支持創作者的功能，讓用戶可以發布動態，包括限時動態、直播影片和電子報等等。TechCrunch評論，注重經營創作者社群，對發展聲音社交事業有幫助。

Spotify：現場音樂及運動賽事的吸粉聖地

做為音樂串流龍頭，Spotify一直想要主宰聲音這個媒介，之前簽下許多大牌要發展Podcast，3月時購併開發運動賽事社交語音app Locker Room的新創Betty Labs，代表它進軍聲音社交的起點。

Spotify在新聞稿中提及，透過這個現場體驗，可以讓歌手、音樂從業人員、藝人和運動員與聽眾實時互動提問或表演，比起Clubhouse提供同儕對同儕的「平行」語音體驗，Spotify預料將主打創作者對粉絲的「垂直」體驗，將吸引不同的客群。除此之外，Spotify也將提供工具、讓創作者更容易在未來即將推出的聲音社交平台上錄製節目。

Discord：繼Clubhouse最早複製語音社交體驗

去年Discord開始試圖淡化自身的遊戲色彩，它把標語改成「您聊天的好地方」、想要吸引更多一般用戶。路透
去年Discord開始試圖淡化自身的遊戲色彩，它把標語改成「您聊天的好地方」、想要吸引更多一般用戶。路透

Discord原本就是一個語音為主的社群，用VoIP技術自動把用戶說的話轉譯成文字，靈感來自電動玩家往往沒辦法邊玩遊戲邊打字。去年Discord開始試圖淡化自身的遊戲色彩，它把標語改成「您聊天的好地方」、想要吸引更多一般用戶。這個行銷轉向奏效，它的用戶人數從去年2月的140萬快速成長為10月的670萬。3月傳出消息，微軟有意收購Discord。

Clubhouse崛起之後，Discord推出新功能「舞台頻道」（Stage Channel），介面長得和Clubhouse很像，當其他平台還在努力研發，Discord是最快無痛推出語音社交的平台。

由此看來，各Clubhouse競爭者除了複製語音社交體驗以外，也致力於把自身平台的特色融進新產品，臉書讓用戶可以傳達心情、類似直播Q&A，Spotify著重具「現場感」的音樂和運動互動體驗，LinkedIn則會吸引職場人士、求職者上去交流。

雖然目前各競爭者都沒有明確指出商業模式，但推特、Spotify、LinkedIn都開發更多讓創作者更容易發布作品的服務，平台有機會從中分潤。

科技媒體The Verge回顧，「閱後即焚」的限時動態是Snapchat的發明，但最後把它發揚光大的卻是Instagram；現在Clubhouse面臨的正式跟Snapchat一樣的處境，要捍衛自己開創出來的發明。

（參考來源：TechCrunchTechCrunch(2)TechCrunch(3)The VergeThe Verge(2)VultureStratecheryMashable

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