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Clubhouse退燒！他問「為何撐不到兩個月」 網曝三點內幕
線上多人語音社群軟體Clubhouse今年二月在台灣爆紅，掀起人人瘋搶「邀請碼」的熱潮，許多網紅明星也搶搭風潮「開房間」。然而，近日一名網友發文討論「Clubhouse怎麼退燒了」，貼文引發眾多網友留言回覆。
一名網友在PTT上發文「Clubhouse怎麼不到兩個月就退燒了？」，他在文中指出加入Clubhouse門檻高，不只需要有邀請碼，也未開放非IOS系統的用戶使用，但眾人依舊趨之若鶩，「想當初人人都在求邀請碼，不是哀鳳仔還不能用的Clubhouse，怎麼現在過氣成這樣啊？」沒想到風潮來得快退得也快，原PO指出「去年開始紅的Podcast現在看起來還有點熱度」，讓他納悶直問Clubhouse怎麼撐不到兩個月？
貼文一出引起網友熱烈討論，有網友認為Clubhouse的功能沒有特殊性，所以跟風熱潮結束後沒有留下長期用戶，「就一堆沒用過RC的跟風仔⋯」、「別說RC，Discord也能提供一樣功能，看不出Clubhouse哪邊有突破性的特色」、「跟風仔喜新厭舊的週期很快的，兩個月就差不多退燒了」。
也有部分網友指出邀請碼阻礙交流，或是談話內容失去新意才是風潮消失的主因，「覺得小圈圈在聊而已，其他人只能聽，沒辦法互動」、「社群軟體還要邀請才能進去，遲早完蛋的」、「無法提升使用者人數，也留不住原本的使用者，是要怎麼永續經營」、「因為沒營養，聽多了就是老調」、「1.邀請碼封殺邊緣人、2.iPhone限定、3.沒幾個能講」。
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