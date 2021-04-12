狂被盜照！苦主曝「319個假帳號」都詐騙 網傻眼：有看過你

詐騙集團常會打著交友名號，非法盜用他人帳號騙錢。一名苦主近日現身發文表示，他至少看過200個假帳號盜用他的照片，並貼出319張假帳號截圖，呼籲大家「看到非我本名想要交友，絕對是詐騙集團」。有網友表示，難怪對這張臉孔相當熟悉。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，他名為陳俊達，為一名獸醫師，目前任職於台北市的動物醫院。數年前開始，詐騙集團就盜用他所有照片，以不同名字到處招搖撞騙。

他表示，詐騙集團專騙女孩子，編感人故事、博取同情後再騙錢，到目前仍持續詐騙中，而且已出現跨國詐騙，所以他只要看到盜照就會檢舉及封鎖，也有去警局完成提告及報案程序。

該網友說，「我本人不會主動提交友，也不會主動聊天及答應交友訊息，生活圈皆是小動物臨床為主，也結婚很久了，絕非單身，所以只要看到非我本名，想要交友、親切問候，封面寫單身、喪偶、軍醫、外科、骨科、英文名字、戰爭、簡體、葉門等字眼出現，絕對是遇上詐騙集團，千萬小心別上當了」。

該網友表示，「如果有看到用真名陳俊達或俊達陳等名字主動聊天要加好友的，也一定是詐騙集團，請多分享盜照訊息，並協助檢舉後再封鎖，避免自己、家人及親朋好友們受騙」。他也貼出319張假帳號的截圖，他強調「這只是冰山一角而己，我至少看到超過二百個假帳號」。

其他網友傻眼表示「也太多了」、「我也有收過詐騙的你」、「詐騙集團太猛」、「哈！我也刪過這張照片（名字忘了）的交友邀請」、「這照片好眼熟」、「醫生你太帥了啦，這個盜用的人一定非常愛你」、「哇！我看過不少您的照片，擁有不同分身、化名呢！本人終於出現了！」