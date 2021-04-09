B站大量新番動畫下架因日本動畫需「先審後播」 中國網友：該翻牆看巴哈姆特了

中國的影視平台Bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱B站）最近傳出由於中國官方要求，所有的日本動畫都必須要「先審後播」，就連新上架的「新番」也一樣，因此B站本月連載中的動畫全部因為要先審後播，全數下架，能夠播放的數量大幅減少。

B站無職轉生風波

其實今年B站一開始就出師不利，風波連連。尤其是二月份的《無職轉生》事件，更是讓B站元氣大傷。

回顧一下無職轉生事件，就是今年B站購入了一部動畫《無職轉生》，作為2021年開年的主力第一檔，並且為了搶快、與日本同步播出。

《無職轉生》故事講述了34歲還沒有工作的宅男，出車禍醒來發現自己居然作為一個剛出生的嬰兒轉生到了魔法異世界，算是很典型的魔法穿越故事，故事簡單來說，就是「一個在現實世界裡頭諸事不順的中年魯蛇，到異世界受到一票女性歡迎，並且還要拯救世界當大英雄」的故事。

但他們沒想到，一開播就引爆了觀眾對於這部番劇內容問題的爭論。這個動畫被某些網友批評為「外表是孩子的模樣，但內心靈魂是中年猥瑣大叔」的低俗動漫，內容還有一些擦邊球的情色內容，被指涉嫌侮辱及道德綁架女性。

再加上直播主LexBurner引發的一連串事件，最終《無職轉生》下架。

先審後播

不知道是不是這個原因，據傳中國官方開始要求四月起所有影片平台的日本動畫都要先審後播。現在B站所有的新番都沒有了「上架時間表」，上架影片看起來空盪盪。

由於審核時間長短根本無法得知，情況好的可能幾天就能上架，情況差的可能要等三個月以上。因此讓很多中國網友開始有了動畫荒的焦慮。

其實過去B站因為審查的問題，導致有些動畫根本在中國不能播放，因此其實B站上有多達200多部的動畫，其實是僅供港澳地區或是台灣觀看的特供版。包括像是刀劍神域第二季、進擊的巨人等等。導致中國的網友如果要看這些內容，必須要翻牆才能觀看。

在這一波的「動畫新番危機」中，有些中國網友甚至說要轉戰「巴哈姆特動畫瘋」，據說這一陣子巴哈姆特動畫瘋的註冊量大增。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》