臉書、IG清晨當機 官方快速調查已修復

使用手機傳訊息時，許多人喜歡加上Emoji表情符號，不僅可以表達當下的心情，也能讓人感覺比較有親和力。不過近日有國外研究機構釋出調查，選出10款被年輕族群認為「過時」的表情符號，排名第一的則是用拇指比「讚」的Emoji。

2021-04-08 17:18