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臉書、IG清晨當機 官方快速調查已修復

中央社 / 台北9日電
社群平台Facebook、Instagram今天清晨傳出當機。 圖／pixabay
社群平台Facebook、Instagram今天清晨傳出當機。 圖／pixabay

社群平台臉書（Facebook）、Instagram今天清晨傳出當機，問題包括完全無法使用、無法登入及動態消息異常，已有用戶陸續恢復正常。臉書表示，稍早因為配置變更導致服務異常，已快速調查並修復。

追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector顯示，臉書從今天清晨5時26分開始有大量用戶回報問題，其中56%是完全當機，26%發生登入問題，16%用戶發現動態消息異常。

DownDetector資料顯示，臉書旗下Instagram、Messenger、WhatsApp等平台也發生類似問題。

臉書在官方推特（Twitter）帳號發文說明，今天稍早因為一項配置變更（a configuration change）導致部分用戶無法使用臉書多項服務，臉書已快速調查並修復相關問題。

Instagram 推特

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