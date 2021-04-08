你落伍了嗎？10大老派Emoji出爐 冠亞軍竟是這兩種實用款

使用手機傳訊息時，許多人喜歡加上Emoji表情符號，不僅可以表達當下的心情，也能讓人感覺比較有親和力。不過近日有國外研究機構釋出調查，選出10款被年輕族群認為「過時」的表情符號，排名第一的則是用拇指比「讚」的Emoji。

根據英媒《Metro》引述研究機構Perspectus Global的調查報告，針對2千名年齡介於16至24歲的英國年輕族群進行統計，他們認為過時的Emoji中，排名第一的是拇指比讚的符號；第二名是紅色愛心；OK手勢則位居第三。接著四到十名的符號依序則分別是：打勾、大便、帶兩行眼淚的哭臉、雙手摀眼的猴子、拍手、紅唇以及鬼臉。

另外，這份調查報告也指出，不分年齡層，笑中帶淚的Emoji是最受歡迎的符號代表；帶有交叉圖案的骷髏頭近來使用頻率也持續上升中。當然以上都只是參考，不妨輕鬆看待就好。