快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你落伍了嗎？10大老派Emoji出爐 冠亞軍竟是這兩種實用款

聯合新聞網 / 綜合報導
國外研究機構近日釋出調查，選出10款被年輕族群認為「過時」的表情符號。 圖擷自iEmoji
國外研究機構近日釋出調查，選出10款被年輕族群認為「過時」的表情符號。 圖擷自iEmoji

使用手機傳訊息時，許多人喜歡加上Emoji表情符號，不僅可以表達當下的心情，也能讓人感覺比較有親和力。不過近日有國外研究機構釋出調查，選出10款被年輕族群認為「過時」的表情符號，排名第一的則是用拇指比「讚」的Emoji。

根據英媒《Metro》引述研究機構Perspectus Global的調查報告，針對2千名年齡介於16至24歲的英國年輕族群進行統計，他們認為過時的Emoji中，排名第一的是拇指比讚的符號；第二名是紅色愛心；OK手勢則位居第三。接著四到十名的符號依序則分別是：打勾、大便、帶兩行眼淚的哭臉、雙手摀眼的猴子、拍手、紅唇以及鬼臉。

另外，這份調查報告也指出，不分年齡層，笑中帶淚的Emoji是最受歡迎的符號代表；帶有交叉圖案的骷髏頭近來使用頻率也持續上升中。當然以上都只是參考，不妨輕鬆看待就好。

老派符號前三名。 圖擷自iEmoji
老派符號前三名。 圖擷自iEmoji

英國 Emoji

延伸閱讀

假Netflix用「免費看」釣魚！ 500人手機、信用卡資料慘遭駭

美CDC：近日染疫案例英國變種病毒株最多

證交所理財宣導網站 超人氣

7種大便型態代表什麼？醫：4種情況要當心，盡早就醫

相關新聞

影／真人版「阿呆」用這招解鎖密碼 網友虧：以後不買二手機

不少人的智慧型手機都會設置數字密碼鎖，以防他人窺竊。日前就有一名網友PO出影片分享友人靈活地「吸吐口水」來解鎖密碼，讓網友看了忍不住驚呼像極了知名卡通蠟筆小新裡永遠掛著一條鼻涕的阿呆，更有人直呼以後再也不買二手手機。

肌肉萎縮症女生Cos雷姆被罵「侮辱角色」神回應感動網友

網路熱傳一位Cosplay「雷姆」（《Re:從零開始的異世界生活》角色）的台灣少女，自小因罕見遺傳病而長期坐輪椅，仍對動漫充滿愛Cosplay喜愛的角色，但卻被罵「侮辱角色」，她不單沒有受到打擊，更以樂觀的態度作出「神回應」，感動萬千網友，其Facebook帖文有多達4.8萬人讚好。

你落伍了嗎？10大老派Emoji出爐 冠亞軍竟是這兩種實用款

使用手機傳訊息時，許多人喜歡加上Emoji表情符號，不僅可以表達當下的心情，也能讓人感覺比較有親和力。不過近日有國外研究機構釋出調查，選出10款被年輕族群認為「過時」的表情符號，排名第一的則是用拇指比「讚」的Emoji。

16年Yahoo奇摩知識+將關閉！網哭：當年一堆人在問作業

推出16年的「Yahoo奇摩知識+」今天凌晨1時多發出通知，宣布即將在今年5月4日關閉該項服務，不少網友發文惋惜「時代的...

時代眼淚！Yahoo 奇摩知識+ 16 年服務將終止

還記得在萬事問臉書年代以前，在 Yahoo 奇摩知識+ 20 點求解的年代嗎，或許對許多人來說已經很久沒使用，偶爾在上面瀏覽歷史回答，已經有 16 年歷史的 Yahoo 奇摩知識+ 即將劃下句點。

逾5億臉書用戶個資 張貼線上駭客論壇免費使用

媒體報導和網路犯罪專家指出，原先於2019年外洩的超過5億臉書（Facebook）用戶個資，包括電郵地址和電話號碼等，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。