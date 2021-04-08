肌肉萎縮症女生Cos雷姆被罵「侮辱角色」神回應感動網友
網路熱傳一位Cosplay「雷姆」（《Re:從零開始的異世界生活》角色）的台灣少女，自小因罕見遺傳病而長期坐輪椅，仍對動漫充滿愛Cosplay喜愛的角色，但卻被罵「侮辱角色」，她不單沒有受到打擊，更以樂觀的態度作出「神回應」，感動萬千網友，其Facebook帖文有多達4.8萬人讚好。
「脊隨型肌肉萎縮症」是一種十分罕見的遺傳病、漸進性的疾病，會影響患者行走、進食、甚至呼吸能力，四肢及身體軀幹逐漸軟弱無力，連帶影響心肺功能，嚴重至造成器官衰退而死亡，但目前醫學上沒有確切治療方式。輪椅少女雪莉自小便受到這個罕見遺傳病困擾著，而且有一段時間更埋怨父母為何生下來，更曾經有過輕生的念頭。幸而升學後心境的改變，以及對動漫的愛從而樂觀面對這長期病患。
喜歡Cosplay的她，近年卻在不同動漫展中遇到很多戴著歧視目光的人，更說「坐輪椅Cos是在侮辱角色」、「很難看」等難聽的說話。幸好她樂觀性格，對於這些「惡言」嗤之以鼻，更對鼓勵其他Cosplayer：「連我都不怕了，所以我們一起努力吧！!」。
很喜歡k-pop的雪莉很想跳舞，亦很想要打籃球，不過實在沒辦法做這些事情有點可惜。雪梨曾學過鋼琴七年，但現在因為手沒力的關係而無法彈及繼續了。對於未來，雪莉仍然存在希望，她希望畢業後能當社工，服務社會大眾，幫助有需要的人，而現在她在大學就讀社工系。
不過同時說希望網友不要再向她說「早日康復」：「我的病情只會一直惡化，所以想趁自己還能動的時候出角（Cosplay），不會康復了，不用祝我早日康復，但是你們的心意我會記在心裡！」
「我知道在香港也有一些喜歡看我文章的讀者粉絲，我很謝謝你們，雖然我們住的地方距離很遠，但我很能感受到心是很靠近的！謝謝你們給我鼓勵，我未來也想繼續用我的故事鼓勵你們！」－－輪椅少女雪莉對《香港01》讀者感言
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文章授權轉載自《香港01》
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