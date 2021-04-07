影／真人版「阿呆」用這招解鎖密碼 網友虧：以後不買二手機

不少人的智慧型手機都會設置數字密碼鎖，以防他人窺竊。日前就有一名網友PO出影片分享友人靈活地「吸吐口水」來解鎖密碼，讓網友看了忍不住驚呼像極了知名卡通蠟筆小新裡永遠掛著一條鼻涕的阿呆，更有人直呼以後再也不買二手手機。

這名網友在臉書社團「我朋友不紅太可惜」PO影片分享友人的奇葩神技，只見原PO的黃姓友人不斷來回「吸吐口水」來觸碰按鍵，神奇地將口水靈活操控，彷彿像是一般人的手指頭。

吳姓友人靈活操控口水來解鎖手機鎖屏，幾次沒對準口水落點還能迅速吸回來再改正重試，便在短短13秒內成功輸入「0101」數字解開手機屏幕鎖定，原PO也忍不住笑虧黃姓友人綽號叫做「炫彩變色龍」。

影片曝光後引來9千多名網友猛按讚，有人就笑稱「這就是為什麼我不買二手東西的原因」、「隔著螢幕都聞到口水味了」、「這黏性的口水很不一般」，還有網友看了忍不住驚嘆，「請問是阿呆本人嗎？」