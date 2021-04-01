臉書推出新功能 可設定允許留言對象

社群平台臉書（Facebook）今天宣布推出多項新功能，協助用戶在公開貼文中管理允許留言的對象，其中「最愛」及「最新動態」功能可讓用戶對在動態消息分享的內容擁有更多掌控權。

臉書表示，用戶可以從功能表中選擇開放留言的對象，包含公開給所有用戶或朋友留言，甚至僅開放給貼文中標註的朋友及粉絲專頁，自行設定在特定公開貼文留言的對象。

臉書進一步指出，公眾人物、創作者或粉絲專頁也能選擇限制在公開貼文留言的對象，透過更有意義的對話，與社群成員交流互動。

為提供更多方式來管理動態消息呈現的內容，臉書推出「最愛」功能，用戶可自行設定清單選擇最多30個朋友及粉絲專頁，他們的貼文將優先顯示在動態消息上，更可透過功能表中的「最愛」，單獨瀏覽這些內容。另推出「最新動態」功能，讓用戶的動態消息依照貼文時間顯示內容。

無論透過臉書電腦版或手機版，用戶都可在全新功能表中找到「最新動態」與「最愛」功能。Android用戶可透過功能表中找到捷徑，臉書將於未來幾週內在iOS平台推出。

此外，為協助用戶探索最新的個人化內容，動態消息上會出現「為你推薦」的貼文，這些是用戶可能感興趣但尚未追蹤的帳號所分享的內容。臉書訂定明確的準則，並依照貼文互動、相關主題及地點等因素，為用戶建議不同的貼文。