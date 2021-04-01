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IG愚人節更新現災情？只能打注音網友哀嚎「重回國小」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自爆廢公社
圖／截自爆廢公社

社群平台instagram推出181.0版更新，竟傳大量系統更新異常災情！有網友在《爆廢1公社》發文表示，自己的IG突然無法正常選字，如果硬要傳送訊息，只會出現一連串的注音文，要IG「出來解釋解釋」。引來許多受災網友的迴響，有人問「難道這也是愚人節活動嗎」？

根據網友回報，無法選字的災情只有出現在IG中的訊息聊天功能，一般的限時動態、貼文留言似乎都不受影響。大部分網友推測跟本次更新版本的bug有關，並表示重新下載、安裝後還是一樣。也有人發現雖然注音、手寫鍵盤都不能用，但google推出的gboard鍵盤竟可以順利輸入，可作為有急需網友的參考解方。

許多網友對被強迫打注音文的現象感到逗趣，「瞬間變國小生在學注音」、「原來我不孤單 ，難道是愚人節活動？」、「我居然都看得懂」、「台灣人的密碼」。instagram官方目前沒有任何回應，有疑慮的網友可暫時先別更新，等待官方再推出更新版解決問題。

社群媒體 Instagram

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