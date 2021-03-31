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看不到有多少人倒讚？ YouTube測試隱藏「不喜歡」人數

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube官方宣布，將進行隱藏「倒讚（dislike）」功能之測試，以平衡創作者的體驗。 圖擷自Twitter
YouTube官方宣布，將進行隱藏「倒讚（dislike）」功能之測試，以平衡創作者的體驗。 圖擷自Twitter

網際網路時代下，影音串流平台一年比一年盛行，其中「Youtuber」成為不少人心中的夢幻職業，但面對網友的反饋與喜好，也為創作者帶來巨大的壓力。而在收集了創作者的意見後，YouTube官方宣布，將進行隱藏「倒讚（dislike）」功能之測試，未來觀眾可能將看不見「不喜歡這部影片」的實際人數。

YouTube於官方推特表示，在收集各方創作者的回饋後，將針對部分用戶進行全新的介面試用，若被選為測試用戶，未來在觀看影片時，無法看見有多少人對該部影片按下「不喜歡」，不過仍能點擊倒讚按鈕，並持續透過此舉協助YouTube的數據演算。

YouTube補充，雖然倒讚人數不會公開顯示，但創作者仍能在後台查看實際數字，至於進行測試的原因，YouTube在另一份說明公告指出，許多創作者反應倒讚人數除了影響生活，甚至可能出現網友惡意號召「針對性的倒讚」，因此希望藉由此次測試，平衡創作者的體驗。

對於YouTube的作法，有台灣民眾表達支持，認為「對創作者有正面幫助那更好」；但也有不少網友在官方推特底下表達不滿，憂心未來「不能再透過不喜歡數來確定這部影片是否相當糟糕」、「若影片充滿惡意內容恐怕仍不會被下架」等，質疑這項改變不適用於讓有爭議性的內容。

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