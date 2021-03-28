Facebook計畫5月10日起 開放10%容積人數回到總部辦公室工作

微軟宣布將在3月29日讓部分員工回到總部辦公室工作，相關消息則指稱Facebook預計在5月10日起，將以10%比例容積人數為基準，讓位於加州門洛帕克 (Menlo Park)的總部辦公室恢復運作，但所有員工在今年7月2日之前依然可維持在家彈性辦公。

依照Facebook重新開放辦公室的時間規劃，除了從5月10日起先開放10%比例容積人數回到總部辦公室工作，預計在5月17日以相同比例開放員工回到位於加州費利蒙 (Fremont)辦公室工作。

而位於加州森尼韋爾 (Sunnyvale)的辦公室則計畫在5月24日開放，位於舊金山市中心的辦公室將會在6月7日恢復使用，但一樣都會先維持控制10%比例的容積人數，預計等後續疫情更為穩定才會逐步開放更多可回到辦公室工作人數。

在今年7月2日之前，所有Facebook員工依然可以選擇在家彈性辦公，同時Facebook也說明目前已經制定相關安全措施，包含在辦公室內依然需要配戴口罩，並且維持適當工作距離，另外也會每週針對在辦公室工作人員進行健康檢測，確保工作環境安全。

由於目前新型冠狀病毒疫情在美國有開始趨緩情況，因此部分企業也開始觀望恢復回到辦公室工作可能性，但依然維持讓員工可在家彈性辦公，甚至像是Twitter、VMware等企業則是讓員工可自行決定是否在家工作，或是選擇回到辦公室工作。

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