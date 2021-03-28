報導指稱微軟已經與Discord進行深入洽談 最快4月公布收購消息

相關消息指稱，微軟目前已經成為唯一與通訊服務平台Discord交涉收購事宜的唯一業者，同時最快會在下個月宣布收購消息。

在先前消息中，原本指稱包含微軟在內業者有意與Discord洽談收購事宜，但依照華爾街日報報導指稱，目前僅剩微軟與Discord有更進一步洽談，有可能會在下個月公布收購消息。

Discord創立於2015年，主要提供線上通訊服務，讓使用者能透過網路以文字、視訊與聲音方式聯繫，同時也能分享各類媒體與檔案，因此吸引不少用戶支持，目前已經在全球地區累積超過3億人規模，其中更累積不少遊戲玩家。

由於Discord創辦人Jason Citron過去也曾創立結合社群的遊戲平台OpenFeint，因此也讓Discord吸引不少玩家使用。微軟選擇收購Discord，或許是希望拉攏更多遊戲玩家，甚至有可能與Xbox平台整合。

以Discord去年增資後的市值約為70億美元，微軟有可能會以100億美元價格收購Discord。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》