你的Line電腦版是綁定手機號碼嗎？官方預告5月底終止「電話號碼登入」

電腦版用戶請小心！「LINE電腦版」繼近日宣布不再支援Win7、8更新後，今天再度發布公告，官方將於五月底開始，全面停止支援「電話號碼」登入，在此呼籲電腦版的用戶們盡速轉移帳號，以免遺失好友名單及購買項目。

因全面同步手機APP通訊使用而深受民眾喜愛，其中電腦版共有三種登入方式以供民眾選擇，分別為輸入電子郵件帳號及密碼、以手機掃描QR碼連結登入及輸入電話號碼認證登入。對此官方提出公告，宣布將於5 月 27 日起終止「電話號碼」的登入方式，未來用戶僅能透過電子郵件、QR 碼登入電腦版使用。

如若用戶一開始以電話號碼申請LINE帳號，可於「設定」中確認電子郵件帳號及密碼，倘若無法操作以前的行動裝置，官方則指出，由於未完成密碼設定的LINE帳號無法移動，請建立一筆新的LINE帳號使用。」完整轉移方式可參考 LINE 官方說明。

每當用戶登入LINE電腦版使用時，便會跳出通知以提醒用戶，將於五月底結束「電話號碼登入服務」，希望用戶們趕緊移轉帳號綁定，以免流失重要資訊。