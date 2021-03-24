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靠谷歌評論抓「渣男偷吃」 她氣炸：不知我是在地嚮導六級？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在火鍋店Google評價中意外發現男友在當地有「砲友」。圖擷自Google評價。
一名女網友在火鍋店Google評價中意外發現男友在當地有「砲友」。圖擷自Google評價。

靠著Google評論也可以抓到「渣男偷吃」？日前一位女網友在高雄某間火鍋店用餐，覺得餐點好吃便留下5星評價，但她卻在評論裡發現這間餐廳是男友的「砲友」介紹給他，才又再帶她一起來，讓她看了簡直氣炸直呼「還有臉在Google評價？」

女網友在高雄一家火鍋店的Google評論中寫到，前幾天男友帶她來用餐，因為覺得很好吃便留言給出滿分5星，但沒想到評價內容卻風向大轉，她表示在評價裡看到「熟悉的頭貼」，那人正是她的男友，「居然在高雄有砲友，而且還是砲友帶他去吃才介紹給我這家店，還有臉在Google評價？不知道我是在地嚮導六級嗎？」

女網友接著提到，想起和男友相處的回憶，對比這家店的香麻，「突然覺得一碗麻辣香鍋卻吃到人生的酸甜苦辣鹹」，她更轉而向這家店道謝，「讓我看清一個渣男、爛人，我之後會再帶其他男人去吃的！」

從評論中確實可以找到一名男子在3周前留言，內容表示他跟砲友享盡歡愉後，砲友帶他到這家店用餐，「每一次夾出來的東西都是驚喜，都是難以言喻的好吃」，他吃完飯後，馬上拿起包包衝了出去，「隨即開著我的車，開上國道10號回到屏東，我真的迫不及待要讓女友吃到這裡的料理...」。

觀察兩人在Google評論留下的足跡可以發現，兩人時常出沒於雙北及高屏地區，在各餐廳、景點留下體驗評論，不過除了出沒地點相似之外，難以認定兩人關係，且留言內容相當浮誇，因此也有人認為兩人是在刻意反串。

一名女網友在火鍋店Google評價中意外發現男友在當地有「砲友」。圖擷自Google評價。
一名女網友在火鍋店Google評價中意外發現男友在當地有「砲友」。圖擷自Google評價。

火鍋 情侶 Google

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