Twitter執行長第一則推文你看過嗎？最終以7849萬等值價格售出

日前透過NFT (非同質化代幣)形式拍賣的Twitter執行長Jack Dorsey第一則推文，最終由區塊鏈技術公司Bridge OracleSina Estavi以1630.58以太幣得標。

以金額換算的話，此筆交易約為275.5萬美元，換算為新台幣的話約達7849萬元。

Jack Dorsey這則在15年前剛成立Twitter時所留下第一則推文，在3月6日上午時以36.3萬美元價格進行競標其數位所有權，當天下午就已經累積達150萬美元，並且在隔天增加至250萬美元。競標過程中，此則推文一度由TRON加密貨幣創辦人孫宇晨取得最高投標金額，但最後則是由Sina Estavi得標。

在後續說明中，Jack Dorsey表示將把得標收益轉換成比特幣，預計捐贈給非洲慈善基金會GiveDirectly作為公益。

相較過往數位化內容具備可大量複製特性，雖然後續可透過加密技術與數位版權管理方式保護，但依然會有盜版情況，因此在區塊鏈技術發展過程中，開始藉由去中心化形式，將數位資料分散存放於網路環境，確保數位資料所有權不可複製特性，並且能以此主張數位資料持有價值。

目前透過NFT形式交易數位內容的情形越來越普遍，加密藝術平台CryptoArt.io統計數據顯示，目前藉由NFT形式交易的數位藝術品市值累積達1億美元以上，除了數位畫作、照片、文字或短片，更有人透過數位化形式將稀有收藏品如特定球鞋、球星卡建立數位化認證。

例如，過去在網路上爆紅的迷因圖「彩虹貓 (Nyan Cat)」創作者—數位藝術家Chris Torres，便將以NFT形式進行拍賣，最終以以300以太幣成交，換算後約為59萬美元，等同新台幣1640萬元。而近期較著名的NFT形式交易，則是由數位藝術家Beeple以2007年5月1日至2021年1月7日間累積創作5000張畫作拼貼作品《Everydays：The First 5000 Days》，一樣是以NFT形式於佳世得拍賣，成交金額高達6930萬美元。

不過，雖然許多人主張藉由NFT形式確保數位內容所有權，進而興起競標收藏「具備價值」的數位內容，不少看法也認為此波趨勢有可能很快泡沫化，同時這樣的收藏是否真的具有其價值性，其實也是不少人討論方向。

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