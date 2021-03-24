快訊

遭福原愛視訊離婚 江宏傑備受打擊私下數度淚崩

雨來了！滴滴都珍貴 全台各水庫啟動人工增雨

Twitter執行長第一則推文你看過嗎？最終以7849萬等值價格售出

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透過NFT (非同質化代幣)形式拍賣的Twitter執行長Jack Dorsey第一則推文，最終由區塊鏈技術公司Bridge OracleSina Estavi以1630.58以太幣得標。

以金額換算的話，此筆交易約為275.5萬美元，換算為新台幣的話約達7849萬元。

Jack Dorsey這則在15年前剛成立Twitter時所留下第一則推文，在3月6日上午時以36.3萬美元價格進行競標其數位所有權，當天下午就已經累積達150萬美元，並且在隔天增加至250萬美元。競標過程中，此則推文一度由TRON加密貨幣創辦人孫宇晨取得最高投標金額，但最後則是由Sina Estavi得標。

在後續說明中，Jack Dorsey表示將把得標收益轉換成比特幣，預計捐贈給非洲慈善基金會GiveDirectly作為公益。

相較過往數位化內容具備可大量複製特性，雖然後續可透過加密技術與數位版權管理方式保護，但依然會有盜版情況，因此在區塊鏈技術發展過程中，開始藉由去中心化形式，將數位資料分散存放於網路環境，確保數位資料所有權不可複製特性，並且能以此主張數位資料持有價值。

目前透過NFT形式交易數位內容的情形越來越普遍，加密藝術平台CryptoArt.io統計數據顯示，目前藉由NFT形式交易的數位藝術品市值累積達1億美元以上，除了數位畫作、照片、文字或短片，更有人透過數位化形式將稀有收藏品如特定球鞋、球星卡建立數位化認證。

例如，過去在網路上爆紅的迷因圖「彩虹貓 (Nyan Cat)」創作者—數位藝術家Chris Torres，便將以NFT形式進行拍賣，最終以以300以太幣成交，換算後約為59萬美元，等同新台幣1640萬元。而近期較著名的NFT形式交易，則是由數位藝術家Beeple以2007年5月1日至2021年1月7日間累積創作5000張畫作拼貼作品《Everydays：The First 5000 Days》，一樣是以NFT形式於佳世得拍賣，成交金額高達6930萬美元。

不過，雖然許多人主張藉由NFT形式確保數位內容所有權，進而興起競標收藏「具備價值」的數位內容，不少看法也認為此波趨勢有可能很快泡沫化，同時這樣的收藏是否真的具有其價值性，其實也是不少人討論方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

區塊鏈技術 藝術家 加密貨幣 推特

延伸閱讀

新電流大戰？Ford產品公關轟Tesla是販售「太監軟體」給消費者！

藝人夏于喬與鄒族美女藝術家 為首屆穹頂國際影展代言

台幣約7849萬賣出！Twitter創辦人史上第1則推文NFT結標

前競選團隊顧問透露 川普自行打造的社群將在近期上線

相關新聞

前競選團隊顧問透露 川普自行打造的社群將在近期上線

今年初曾傳出川普被Twitter、YouTube等線上社群平台限制使用後，有意自行打造社群服務平台，藉此繼續在網路世界發言。而前川普競選團隊顧問Jason Miller稍早受訪時表示，川普自行打造的社群服務平台會在近期內上線運作。

美國司法部將調查Google新隱私政策 是否造成廣告市場壟斷

路透報導指稱，針對Google近期封鎖第三方cookies，對外宣稱藉此保護使用者瀏覽內容時的隱私安全，但實際卻讓旗下服務能繼續追蹤使用者行為的作法，美國司法部可能將對Google展開調查。

夜深老公仍在Clubhouse聊不停…她怒摔手機 爭吵過程全直播

社群軟體Clubhouse爆紅後，吸引不少人加入使用。不過享受在線上與人暢談的同時，是否打擾到他人的安寧，也是需要注意的事。最近日本就有一起因為Clubhouse，造成夫妻爭吵的事件。

臉書研究室開發腕式輸入 AR打字比鍵盤更快

社群平台臉書（Facebook）今天在官網分享近期研究，其中腕式輸入結合可用但有限度的情境感知人工智慧（AI），可根據個...

臉書又要改規定 宣稱強化社團安全

Facebook 今（18）日宣布，要更新「社團安全措施」，包含推薦用戶安全的社團、減少違規社團被優先推廣的方式，以及針...

iPhone多款App爆收集用戶數據共享第三方 IG、臉書佔前2名

蘋果公司計劃自iOS 14.5版本開始提供新版隱私權政策，要求開發者明確列出收集用戶資料數據的透明度，並限制未經允許、擅自收集用戶數據行為，但此舉似乎引起臉書不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。